Media Impact denkt offenbar an Standort-Schließungen

Das große Sparprogramm bei Axel Springer wird auch den Vermarkter Media Impact treffen. Konkret könnte die Hamburger Außenstelle des Unternehmens geschlossen werden. Ein Springer-Sprecher dementiert nicht.



08.10.2019 - 18:49 Uhr von Timo Niemeier 08.10.2019 - 18:49 Uhr

Ende September hat Axel Springer ein umfassendes Spar- und Investitionsprogramm vorgestellt. Einsparen will man künftig auch bei Media Impact, dem Vermarkter, den man gemeinsam mit Funke betreibt. Wie genau die Änderungen hier aussehen, war bislang aber noch nicht bekannt. Nun berichtet allerdings "Meedia", dass der Vermarkter seine Außenstandorte auf den Prüfstand stellt. Das Hamburger Büro könnte demnach sogar geschlossen werden.

"Meedia" beruft sich in seinem Artikel auf "Firmenkreise von Axel Springer". Betroffen von der Maßnahme wären 80 bis 100 Mitarbeiter, Teile dieser Stellen könnten demnach auf andere Standorte verteilt werden. Neben Hamburg agiert Media Impact auch in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München und Esslingen (Stuttgart).

Ein Sprecher von Springer will die Standortschließung gegenüber "Meedia" nicht bestätigen, dementiert sie aber auch nicht. Er sagt: "Wie wir am 30. September bekanntgegeben hatten, ist auch Media Impact Teil der geplanten Strukturanpassungen bei News Media National. Das schließt die Außenstandorte ebenso wie die zentral in Berlin organisierten Bereiche mit ein. Die Details werden jetzt erarbeitet. Wir möchten den Gesprächen mit Arbeitnehmervertretungen und Mitarbeitern nicht vorgreifen."

Springer will seine Kosten um rund 50 Millionen Euro senken, hat aber auch Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro versprochen (DWDL.de berichtete). Im Rahmen des Sparprogramms hat Springer auch seine Jahresprognose nach unten korrigiert. So erwartet man inzwischen einen stärkeren Umsatzrückgang bislang, und das EBITDA soll im mittleren zweistelligen Prozentbereich zurückgehen (zwischen 10 und 20 Prozent). Bisher war man von einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgegangen.

