TVNow zeigt Serie über Journalistinnen-Mord auf U-Boot

© Per Arnesen

Der Fall der 2017 in einem U-Boot ermordeten Journalistin wird zur Serie, nun hat sich die Mediengruppe RTL die Rechte daran gesichert. Die Ausstrahlung ist auf der Streamingplattform TVNow geplant. Inzwischen steht auch der Cast fest.



09.10.2019 - 10:47 Uhr von Timo Niemeier 09.10.2019 - 10:47 Uhr

Im August 2017 ist die schwedische Journalistin Kim Wall in einem selbstgebauten U-Boot des Erfinders Peter Madsen von eben diesem getötet worden. Der Fall ging um die Welt, vor rund einem Jahr wurde dann schließlich bekannt, dass die dänische Miso Film, die zu Fremantle gehört, den Fall zu einer TV-Serie macht. Jetzt hat Fremantle, das für den Verkauf der Serie zuständig ist, auch hierzulande einen Abnehmer für das Drama gefunden. "The Investigation", so der Titel der Serie, wird bei der Mediengruppe RTL laufen. Eingekauft hat die Sendergruppe die Produktion für seinen Streamingdienst TVNow, einen genauen Starttermin gibt es noch nicht. Außerdem hat Fremantle die Serie in Großbritannien an die BBC verkauft.

Hinter dem Projekt steht Autor und Regisseur Tobias Lindholm, er war auch als Autor bei der hochgelobten dänischen Serie "Borgen" mit dabei. Im Mittelpunkt von "The Investigation" sollen die Ermittlungen der Kopenhagener Mordkommission rund um Inspektor Jens Møller stehen. Dieser kooperiert mit der Produktionsfirma Miso Film ebenso wie die Eltern von Kim Wall. Insgesamt sechs Folgen wird es von "The Investigation" zu sehen geben.

Inzwischen haben die Macher der Serie auch den Cast verraten. Hauptdarsteller ist Søren Malling ("A Hijacking", "Borgen"), der den Ermittler Jens Møller verkörpert. Pilou Asbæk ("Game of Thrones") spielt den Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen, Pernilla August ("Star Wars") und Rolf Lassgård ("The Hunters") verkörpern Kim Walls Eltern Ingrid und Joachim Wall. Weitere Darsteller sind Laura Christensen, Anders Juul, Henrik Birch, Hans Henrik Clemensen, Dulfi Al-Jabouri und Charlotte Munck.

Regisseur Tobias Lindholm sagt: "Mit großer Demut arbeite ich an ‘The Investigation’. Es ist eine große Verantwortung, Geschichten über Ereignisse aus der realen Welt zu erzählen. Daher bin ich mehr als dankbar für die Unterstützung, die ich erhalten habe, einschließlich einiger der talentiertesten und anerkanntesten Schauspieler Dänemarks und Schwedens."

Maximilian Bolenius, SVP Distribution, German speaking Europe and Israel, International, Fremantle sagt: "Tobias Lindholm und Miso Film haben eine enorm kraftvolle und packende Vision für die Verfilmung geprägt von herausragender Authentizität, Präzision und Emotionalität. Mit einer solch mitreißenden Verfilmung eines über Monate die Schlagzeilen beherrschenden Falls ist ein Partner entscheidend, der nicht nur die kreative Vision teilt, sondern auch die Möglichkeiten hat, die riesige Aufmerksamkeit durch die Presse in allen Aspekten effektiv anzusprechen und zu nutzen. Mit RTL und TV Now haben wir den idealen Partner für The Investigation in Deutschland an Bord."

Silke Regier, EVP International Acquisitions bei der Mediengruppe RTL, ergänzt: "Der Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall hat die Menschen 2017 weltweit erschüttert. Als wir gehört haben, dass Tobias Lindholm - einer der versiertesten Film-und Serienmacher Europas - die Hintergründe der Mordermittlung als TV-Format ausgearbeitet hat, waren wir sofort interessiert. Vor allem die Tatsache, dass er das Konzept in enger Absprache mit dem damaligen Ermittler Jens Møller und den Eltern von Kim Wall erarbeitet hat, war für uns spannend. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir diese emotionale Geschichte dank der guten Zusammenarbeit mit unseren Partnern Miso Film und Fremantle auch exklusiv den deutschen Zuschauern bei TVNOW anbieten."

Teilen