"Take Me Out" endet im November mit Dance-Special

© TVNOW / Stefan Gregorowius

"Let’s Dance" heißt es bald bei "Take Me Out". Wenn die Kuppelsendung mit Ralf Schmitz im November zum vorerst letzten Mal über die Bildschirme flimmert, gibt es erstmals ein Dance-Spezial zu sehen.



09.10.2019 - 15:27 Uhr von Timo Niemeier 09.10.2019 - 15:27 Uhr

Mit teilweise mehr als 20 Prozent Marktanteil erweist sich die Kuppelshow "Take Me Out" in diesen Wochen wieder als großer Quotenerfolg für RTL. Natürlich profitiert das Format auch vom starken "Supertalent"-Vorlauf, doch Ralf Schmitz kann die hohen Quoten auch mit zwei Ausgaben stets halten. Für das Staffelfinale am 2. November hat man sich bei RTL nun etwas besonderes ausgedacht.

An diesem Abend steht ab 22:40 Uhr nämlich ein Dance-Special der Sendung an. Moderator und Comedian Ralf Schmitz präsentiert dann drei Männer, die leidenschaftliche Tänzer sind und ihr Können im Studio unter Beweis stellen wollen. In der jeweils dritten Spielrunde zeigen die Männer, welches Tanztalent in ihnen steckt.

Für den 8. November hat RTL nun außerdem eine "Ninja Warrior"-Doku angekündigt. Im Anschluss an das Finale der Physical-Gameshow strahlt RTL ab 23 Uhr "Ninja Warrior Germany - Das Phänomen" aus. Darin will man der Frage auf den Grund gehen, was das Format so erfolgreich macht. Nach einer kleinen Anlaufschwierigkeit zu Beginn der Staffel kann sich RTL inzwischen wieder voll und ganz auf das Format verlassen, die letzte Ausgabe in der vergangenen Woche erreichte 18,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Teilen