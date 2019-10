Joyn berichtet "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers"

© Joyn/Eric Anders

Joyn stockt sein Angebot an eigenen Serien weiter auf und lässt in Hamburg derzeit "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" produzieren. Die Hauptrolle übernimmt Kostja Ullmann, Fahri Yardim ist einer der Produzenten.



10.10.2019 - 15:05 Uhr von Uwe Mantel 10.10.2019 - 15:05 Uhr

Um exklusive Inhalte anbieten zu können, setzte der Streamingdienst bislang vorrangig auf Koproduktionen mit klassischen TV-Sendern, nun entsteht mit "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" erstmals eine Serie, die exklusiv für Joyn produziert wird. In Hamburg laufen derzeit die Dreharbeiten für die Serie, in der Kostja Ullmann einen Mittdreißiger spielt, der noch nicht wirklich in seinem Leben angekommen ist und sich nun als Uber-Fahrer über Wasser hält.

Doch statt seine eigenen Probleme in den Griff zu kriegen, bekommt er die seiner Fahrgäste dazu. Unterschiedlichste Menschen nehmen auf seinem Rücksitz Platz, bringen ihre bewegenden und skurrilen Geschichten mit und katapultieren Ben in ihre chaotische Welt. Dazu kommt noch, dass er zum ersten Mal Vater wird - mit dem kleinen Haken, dass die Mutter seines Kindes (gespielt von Claudia Eisinger) nichts mehr von ihm wissen will.

Produziert wird die sechsteilige Serie von Bon Voyage Films, als Produzenten fungieren Amir Hamz, Christian Springer und Fahri Yardim. Julian Pörksen führt Regie, Manuel Mack zeichnet als Kameramann verantwortlich. Zu sehen sein wird die Serie voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020. Joyn-Co-Geschäftsführerin Katja Hofem: "Mit 'Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers' haben wir einen Serienstoff gefunden, der perfekt zu uns passt: jung, frech, lustig, aber auch tiefgründig und mit neuen Perspektiven auf das Leben. Wir freuen uns diese Serie mit einem erstklassigen Cast und sehr engagierten Produzenten realisieren zu können."

Teilen