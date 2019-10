RTL Crime setzt freitags auf "True Crime extrem"

© RTL Crime

Auch beim Pay-TV-Sender RTL Crime sind True-Crime-Formate eine beliebte Programmfarbe. Für den Freitagabend hat man nun Nachschub angekündigt: Fünf Abende lang will man sich mit den "gefürchtetsten Serienkillern der Welt" beschäftigen.



15.10.2019 - 15:48 Uhr von Timo Niemeier 15.10.2019 - 15:48 Uhr

Bei RTL Crime übernehmen bald Dokus über Serienkiller den Freitagabend. Unter dem Label "True Crime extrem" hat der Sender nun einer Sonderprogrammierung zu den "gefürchtetsten Serienkillern der Welt" angekündigt. Wöchentlich ab dem 1. November zeigt man immer freitags zur besten Sendezeit Dokumentationen über besonders schreckliche Geschichten, die um die Welt gegangen sind. Bei sämtlichen Ausstrahlungen handelt es sich um Deutschlandpremieren.

Los geht’s mit Israel Keyes, der 2012 nach der Vergewaltigung und dem Mord an einer 18-Jährigen verhaftet wurde. Doch seine Verbrechen reichen bis in die 90er Jahre zurück. Am 8. November beschäftigt sich RTL Crime mit Jeffrey Dahmer, besser bekannt als "Kannibale von Milwaukee", eine Woche später geht es um den Mord an dem italienischen Modedesigner Gianni Versace durch den Callboy Andrew Cunanan (Start hier ausnahmsweise um 21 Uhr). Weitere Dokus beschäftigen sich mit dem Mördern Edmund Kemper und Joseph DeAngelo.

