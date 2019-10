Fox nimmt neue Mysteryserie "Emergence" ins Programm

© ABC Studios

Gerade erst ist die Mysteryserie "Emergence" um ein ungewöhnliches Mädchen im amerikanischen Fernsehen angelaufen, im Dezember wird sie nun auch in Deutschland zu sehen sein. Die Rechte liegen beim Bezahlsender Fox.



16.10.2019 - 14:27 Uhr von Alexander Krei 16.10.2019 - 14:27 Uhr

Fox hat einen Ausstrahlungstermin für die US-Mysteryserie "Emergence" bekanntgegeben. Der Bezahlsender wird den Neustart ab dem 4. November immer mittwochs um 21:00 Uhr als deutsche TV-Premiere zeigen - wahlweise im englischen Original oder in der deutschen Synchronfassung.

In der Serie werden die Bewohner einer Kleinstadt im Nordosten der USA in Aufruhr versetzt, als es zu einem Stromausfall und einem mysteriösen Flugzeugabsturz kommt. An der Absturzstelle am Strand findet Polizeichefin Jo Evans (Allison Tolman) die kleine Piper, unverletzt, aber ohne jede Erinnerung. Piper weiß weder, wer sie ist, noch, woher sie kommt oder was sie mit dem ominösen Flugzeugabsturz zu tun hat. Daraufhin passieren eine Reihe rätselhafter Ereignisse und Jo wird schnell klar, dass es sich bei Piper um kein normales Mädchen handelt.

Neben Allison Tolman ("Fargo) gehören Alexa Swinton, Owain Yeoman, Ashley Aufderheide, Robert Bailey und Zabryna Guevara zum Cast der Serie. Auch Donald Faison ("Scrubs"), Clancy Brown sowie der aus "Lost" bekannte Terry O’Quinn als Gaststar sind mit dabei. Geschrieben und produziert wurde die Serie von Michele Fazekas und Tara Butters ("Kevin (Probably) Saves the World").

Neue Folgen hält FOX zudem von "Snowfall" bereit: Die dritte Staffel, in der die Hintergründe der Crack-Welle aus den 80er Jahren beleuchtet, ist ab dem 10. Dezember immer dienstags um 21:00 Uhr zu sehen. Konzipiert und produziert wurde "Snowfall" von dem im April verstorbenen Drehbuchautor und Regisseur John Singleton.

