Springer hält mehr Anteile als gedacht an Steingarts Firma

© Phil Dera

Im kommenden Jahr will Gabor Steingart mit seinem Unternehmen Media Pioneer ein eigenes, journalistisches Angebot aufziehen. Mit dabei ist auch Axel Springer. Nun ist bekannt geworden, dass der Verlag deutlich mehr Anteile am Unternehmen hält als zunächst behauptet wurde.



18.10.2019 - 18:41 Uhr von Timo Niemeier 18.10.2019 - 18:41 Uhr

Axel Springer hält derzeit 46,48 Prozent Anteile an der Media Pioneer Publishing GmbH von Gabor Steingart. Das berichtet der "Spiegel" in seiner neuesten Ausgabe und beruft sich dabei auf Handelsregisterakten. Ein Sprecher von Media Pioneer hat das bestätigt. Das ist vor allem deshalb interessant, weil es bislang immer hieß, Springer würde nur 36 Prozent am Unternehmen besitzen. Tatsächlich sind es zehn Prozentpunkte mehr.

Springer ist damit laut "Spiegel" der größte Anteilseigner des Start-Ups, das sich derzeit ein Redaktionsschiff bauen lässt und damit ab dem neuen Jahr auf der Spree durch das Regierungsviertel schippern will (DWDL.de berichtete). Ex-"Handelsblatt"-Herausgeber Gabor Steingart hält demnach 43,52 Prozent am Unternehmen. Weitere zehn Prozent liegen bei zwei Firmen, die von Ingo Rieper, ehemaliger Finanzchef der Handelsblatt Media Group, gegründet wurden.

Gegenüber dem "Spiegel" sagt ein Sprecher von Media Pioneer, dass Springer Anteile in Höhe von zehn Prozentpunkten nur "vorübergehend und treuhänderisch" halte. Nach einer Umwandlung der GmbH in eine Aktiengesellschaft sollen diese Anteile "zur Ausgabe an die Leser" gestellt werden. Warum das nicht von Anfang an so kommuniziert wurde - unklar.

Das geplante Nachrichtenportal von Media Pioneer soll im kommenden Frühjahr an den Start gehen, das hat Steingart zuletzt in einem seiner Newsletter bekanntgegeben. Steingart bezeichnet das Portal als "unabhängig von politisch besetzten Aufsichtsräten und frei von kommerzieller Werbung". Finanziert werden soll es über ein Klub-Modell und Veranstaltungen. Chefredakteur wird Michael Bröcker, der zuvor in gleicher Position bei der "Rheinischen Post" arbeitete.

Teilen