RTL plant offenbar Talk mit wechselnden Moderatorinnen

Steht der Dailytalk vor einem Comeback? Die "Bild am Sonntag" will erfahren haben, dass RTL im kommenden Jahr eine neue Talkshow am Nachmittag plant - mit wechselnden Moderatorinnen. Offenbar befindet sich auch Marijke Amado darunter.



20.10.2019 - 00:11 Uhr von Alexander Krei 20.10.2019 - 00:11 Uhr

Der Boom der Dailytalks liegt schon viele Jahre zurück, doch bei RTL glaubt man offenbar an ein Comeback. Einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge will der Privatsender Anfang 2020 eine neue Talkshow ins Programm nehmen, die von wechselnden prominenten Moderatorinnen präsentiert werden soll.

Demnach ist geplant, das Format zunächst vier Wochen lang zu testen. Laut "BamS" gehört unter anderem die ehemalige "Mini Playback Show"-Moderatorin Marijke Amado zum Kreis derjenigen, die durch die Sendung führen werden. Im Sommer soll RTL zudem unter anderem Testsendungen mit Ilka Bessin und der ehemaligen Sat.1-Talkerin Britt Hagedorn aufgezeichnet haben.

Offiziell wollte sich der Sender zunächst nicht zu den Plänen äußern, doch angesichts der anhaltenden Quoten-Probleme am Nachmittag ist klar, dass dringend neue Ideen gesucht werden. Auch bei Sat.1 baut man auf das Talk-Genre: Dort soll 2020 ein neues Daily-Format mit dem Mediziner Dr. Johannes Wimmer ausgestrahlt werden (DWDL.de berichtete).

