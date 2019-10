Vox erreicht mit Udo-Jürgens-Doku vor allem die Älteren

© TVNow / Dominik Beckmann

Mit der XXL-Doku "Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden" erreichte Vox am Samstag zwar deutlich über eine Million Zuschauer, doch bei den Jüngeren lief es allenfalls mäßig. Dafür schlugen sich die Tier-Formate am Vorabend umso besser.



20.10.2019 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 20.10.2019 - 09:35 Uhr

Vor wenigen Wochen wäre Udo Jürgens 85 Jahre alt geworden. Mit etwas Verspätung erinnerte der Privatsender jetzt einen ganzen Abend lang an den vor fünf Jahren verstorbenen Schlagerstar. Allerdings stieß die vierstündige Dokumentation "Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden" vorwiegend bei den älteren Zuschauern auf Interesse: Von den 1,29 Millionen Zuschauern, die der Film am Samstagabend vor den Fernseher lockte, waren nur 400.000 unter 50.

In der Zielgruppe bewegte sich die Doku daher mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent unter den Normalwerten von Vox. Deutlich gefragter waren dagegen die Tier-Formate, die der Sender am Vorabend ausstrahlte: So erzielte "hundkatzemaus" gegen 18 Uhr im Schnitt einen Marktanteil von 9,2 Prozent, "Der Hundeprofi" steigerte sich anschließend sogar auf 10,2 Prozent. Insgesamt wollten 1,71 Millionen Zuschauer sehen, wie sich Martin Rütter um die Vierbeiner kümmert.

Etwas ernüchternd verlief der Abend derweil für RTLzwei, wo man inzwischen kurz vor dem Finale von "Game of Thrones" steht. Weil die meisten Fans die Serie jedoch bereits gesehen haben, blieb die Erstausstrahlung um 20:15 Uhr mit nur 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ziemlich blass. Insgesamt schalteten 820.000 Zuschauer ein. Immerhin ging es mit einer weiteren Episode noch etwas nach oben: 960.000 Zuschauer sowie 6,1 Prozent Marktanteil wurden um 22:00 Uhr gemessen.

Verluste musste zudem "The Handmaid's Tale" bei Tele 5 hinnehmen. Noch am Tag zuvor mit 2,6 Prozent Marktanteil gestartet, kamen die beiden Folgen der Serie am Samstag nicht über Werte von 0,7 und 1,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Insgesamt waren zunächst 260.000 Zuschauer dabei, ehe eine weitere Folge die Reichweite mit 250.000 Zuschauern nahezu konstant hielt.

