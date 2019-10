Rebranding in "NDR Info": Frische Studio-Optik, neue App

© NDR

Anfang November wird der NDR auch im TV die Informationsmarke "NDR Info" einführen, "NDR Aktuell" verschwindet dann. Das hat der Sender nun auch offiziell bestätigt. Außerdem wird man dann eine neue App unter dem neuen Namen an den Start bringen.



Bereits vor wenigen Wochen hat DWDL.de darüber berichtet, dass die Nachrichten im NDR ab dem 4. November "NDR Info" heißen. Die Marke "NDR Aktuell" verschwindet dann. Nun hat sich der Sender auch ganz offiziell zum geplanten Relaunch geäußert. So tragen alle Informationsangebote des NDR ab dem 4. November den neuen Namen, also neben dem TV auch im Netz und den Sozialen Netzwerken. Den Radiosender NDR Info betreibt man ja schon seit vielen Jahren.

Im NDR Fernsehen gibt es künftig zwischen Montag bis Freitag drei Ausgaben von "NDR Info" zu sehen. Die Nachmittagsausgaben um 14 und um 16 Uhr werden redaktionell in Hamburg-Lokstedt verantwortet. Die "NDR Info"-Ausgabe um 21:45 Uhr kommt aus dem TV-Studio des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen in Hannover. Hinzu kommen mehrere Kompakt-Ausgaben, die unter anderem über eine neue "NDR Info"-App abrufbar sein werden. Auch diese App startet am 4. November und soll den Usern Infos aus Norddeutschland, aber auch aus der ganzen Welt, bieten. Hinzu kommen Kommentare und Podcasts wie die "Nachrichtenlage am Morgen". Die Nutzer können außerdem über einen Messenger Kontakt zur Redaktion aufnehmen.

Die "NDR Info"-Sendungen im NDR Fernsehen erhalten außerdem eine neue Studio-Optik. Beim Radiosender NDR Info gibt es auch künftig alle 15 Minuten Nachrichten. Neu ist hier das akustische Design: Vom 4. November an wird auf NDR Info eine neue Erkennungsmelodie zu hören sein. Das neue akustische "Logo" soll laut NDR nicht nur das Radioprogramm prägen, es wird auch im Fernsehen, online und in Sozialen Medien zu hören sein.

Gemeinsames Motto aller Angebote ist: "NDR Info. Die Nachrichten für den Norden." Andreas Cichowicz, NDR Chefredakteur Fernsehen, sagt zum Rebranding: "Aus zwei bekannten Namen wird einer - zum Vorteil für unser Publikum. Künftig ist verlässliche Information im Programm des NDR noch leichter auffindbar. Dazu im neuen Look und mit noch mehr thematischer Vielfalt. Der NDR macht seine Nachrichten fit für die digitale Zukunft."

Claudia Spiewak, NDR Chefredakteurin Hörfunk: "Hinter der neuen crossmedialen Marke steht weit mehr als ein gemeinsamer Name: Es geht um noch engere Zusammenarbeit, um die Bündelung von Kräften. Mit unseren Informationsangeboten wollen wir noch verlässlicher an der Seite der Menschen im Norden stehen - wann immer und wo immer sie uns brauchen."

