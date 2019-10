ProSieben schraubt an der "Liveshow bei dir zuhause"

© ProSieben / Jens Hartmann

Nach den schlechten Quoten der ersten Ausgabe sieht sich ProSieben dazu gezwungen, am Konzept der "Liveshow bei dir zuhause" zu schrauben. Man reagiere damit auf das "vielfältige Zuschauerfeedback". Die Buttervorräte seien geschmolzen, heißt es.



21.10.2019 - 11:00 Uhr von Alexander Krei 21.10.2019 - 11:00 Uhr

ProSieben reagiert auf die Kritik an der "Liveshow bei dir zuhause" und schraubt bei der zweiten Ausgabe, die bereits am kommenden Samstag ausgestrahlt werden soll, am Konzept. Wie der Sender mitteilte, sollen die Familien stärker im Fokus stehen. Sie spielen demnach in kleineren Teams und erhalten nicht mehr permanent die Unterstützung durch prominente Mitstreiter. Auch die Spiele sollen nach Angaben von ProSieben "fordernder" werden. In der ersten Ausgabe hatte es Kritik daran gegeben, dass die Familien sich unter anderem im Schmelzen von Butter messen mussten.

"In der nächsten Show konzentrieren wir uns noch mehr auf unsere Familien und verringern die Anzahl der Mitspieler: Wir verzichten auf Promis, die den Familien dauerhaft zur Seite gestellt werden, sondern werden lediglich für ausgewählte Spiele einen Gast-Promi begrüßen", erklärte der für die Show verantwortliche ProSieben-Redakteur. "Außerdem setzen wir verstärkt auf Spiele, die unsere Familien und Zuschauer gleichermaßen fordern. Und last but not least geben wir Entwarnung: Unsere Buttervorräte sind mittlerweile allesamt geschmolzen.“

"ProSieben liebt Live-TV - und ProSieben steht im ständigen Austausch mit seinem Publikum", sagt ProSieben-Sprecher Christoph Körfer, der zugleich für die Zuschauerredaktion verantwortlich ist. "Für die zweite Ausgabe der 'Live-Show bei dir zuhause' haben wir die Kommentare, Hinweise und Meinungen unserer Zuschauer auf unseren Social-Media-Kanälen genau gescannt. Und sie in unsere Planungen für die zweite Ausgabe einfließen lassen." Wie genau die Veränderungen aussehen, lässt sich am Samstag um 20:15 Uhr betrachten, wenn sich ProSieben aus Wedemark bei Hannover meldet.

Doch nicht nur aus konzeptioneller Sicht bestand bei der Premiere noch Luft nach oben - auch die Quoten sind stark ausbaufähig. Nur 770.000 Zuschauer verfolgten die Premieren-Ausgabe mit Matthias Opdenhövel und Steven Gätjen, der Marktanteil der Baijay-Produktion lag in der Zielgruppe bei schwachen 7,2 Prozent.

