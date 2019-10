"Vampire Diaries"-Spin-Off startet im November bei Sixx

© TheCW

Mitte November feiert die US-Serie "Legacies" ihre Free-TV-Premiere bei Sixx. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off zu "Vampire Diaries" und "The Originals", die beide in der Vergangenheit ebenfalls auf dem Frauensender liefen.



21.10.2019 - 12:06 Uhr von Alexander Krei 21.10.2019 - 12:06 Uhr

Vor einem Jahr ist beim US-Sender TheCW die Fantasyserie "Legacies" angelaufen, bei der es sich um einen Ableger von "The Originals" handelt, das wiederum selbst ein Ableger von "The Vampire Diaries" ist. Demnächst wird es die Serie nun auch ins deutsche Free-TV schaffen: Der Frauensender Sixx, bei dem schon die Vorgänger-Serien beheimatet waren, hat jetzt einen Sendeplatz gefunden.

Wie der Sender bestätigte, läuft "Legacies" ab dem 14. November jeweils donnerstags um 20:15 Uhr bei Sixx. Die Serie dreht sich um die Schüler der Salvatore School for the Young and Gifted. Im Mittelpunkt stehen Hope Mikaelson, die Tochter von Klaus (Joseph Morgan) und Hayley (Phoebe Tonkin) und Lizzie und Josie Saltzman, die Zwillinge von Alaric (Matt Davis) und Caroline (Candice King). Die Schüler werden zusammen Abenteuer bestehen und gegen Feinde kämpfen. Gleichzeitig müssen sie aber auch mit den klassischen Teenager-Problemen klar kommen.

"Vampire Diaries"-Serienschöpferin Julie Plec ist auch bei der neuen Serie als Autorin und Produzentin dabei und kündigte schon vor Beginn der ersten Staffel an, dass es die Schüler jede Woche mit einem neuen "Monster" beziehungsweise Gegner aufnehmen müssten. Nachschub steht zudem schon bereit: In den USA ist die zweite Staffel erst vor wenigen Tagen angelaufen.

Teilen