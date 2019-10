HBO/BBC-Fantasyserie "His Dark Materials" bald bei Sky

© HBO/Sky

Sky hat die Ausstrahlung der britisch-amerikanischen Fantasyserie "His Dark Materials" angekündigt. Die erste, achtteilige Staffel ist ab Ende November immer montags bei Sky Atlantic HD zu sehen.



22.10.2019 - 16:18 Uhr von Timo Niemeier 22.10.2019 - 16:18 Uhr

Die Fantasyserie "His Dark Materials" schafft es bald auch ins deutsche Fernsehen. Die erste aus acht Folgen bestehende Staffel ist erstmals am 25. November bei Sky Atlantic HD zu sehen. Sky zeigt die Serie, die in Zusammenarbeit zwischen BBC und HBO produziert wurde, immer montags ab 21:10 Uhr. Eine zweite Staffel befindet sich bereits in der Produktion.

Und darum geht’s: In einer Welt, die von einer religiösen Macht beherrscht wird, und die Seelen der Menschen von Dämonen in Tiergestalt geteilt werden, lebt das Mädchen Lyra (Dafne Keen) in der Obhut ihres Onkels Lord Asriel (James McAvoy) im Jordan College in Oxford. Die Eltern des Mädchens wurden bei einem Unfall getötet, Onkel Lord Asriel ist ihr einzig bekannter lebender Verwandter und Beschützer. Eines Tages taucht die mysteriöse Marisa Coulter (Ruth Wilson) auf. Fasziniert von der glamourösen Lady nimmt Lyra deren Einladung nach London an. Dort angekommen, offenbart Coulter nach und nach ihre gefährlichen Seiten: Anscheinend ist sie in das rätselhafte Verschwinden vieler Kinder aus Oxford verwickelt, das in Verbindung mit einer unerforschten Substanz namens "Staub" zu stehen scheint. Die Suche nach einem entführten Freund führt Lyra immer weiter nach Norden, wo sie auf Panzerbären und Hexenclans trifft. Als sie der gefährlichen Bedrohung auf die Spur kommt, liegt das Schicksal aller Welten in ihren Händen. "His Dark Materials" basiert auf der gleichnamigen Roman-Trilogie von Bill Pullman.

Teilen