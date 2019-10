Sat.1 zeigt "Vorschrift ist Vorschrift" nach Eislaufshow

© Sat.1

Erst vor wenigen Tagen hat Sat.1 die neue Comedy-Panelshow "Vorschrift ist Vorschrift" mit Frank Rosin angekündigt. Nun gibt es bereits einen Sendetermin: Das Format läuft im Anschluss an "Dancing on Ice".



24.10.2019 - 11:52 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2019 - 11:52 Uhr

Sat.1 hat den Ausstrahlungstermin der neuen Show "Vorschrift ist Vorschrift" angekündigt. Der Sender zeigt die erste Ausgabe am 15. November um 22:55 Uhr und damit im Anschluss an die Auftaktfolge der neuen "Dancing on Ice"-Staffel. Sat.1 hatte "Vorschrift ist Vorschrift" erst vor wenigen Tagen angekündigt (DWDL.de berichtete). Inhaltlich wird man sich in der Sendung mit dem vermeintlichen Behördenirrsinn in Deutschland beschäftigen.





Frank Rosin und verschiedene Prominente tauchen in der Sendung in den deutschen Paragraphendschungel ein und präsentieren die absurdesten Behördenfälle Deutschlands. Bei dem Format handelt es sich um eine Adaption des österreichischen Formats "Vurschrift is Vurschrift", das bei Puls 4 zu sehen ist - der Sender gehört zur ProSiebenSat.1-Gruppe. Produziert wird die deutsche Sendung von Constantin Entertainment.

Ein Stück weit erinnert "Vorschrift ist Vorschrift!" an das erfolgreiche RTL-Format "Mario Barth deckt auf". RTL hat vor wenigen Wochen aber ebenfalls ein neues, sehr ähnliches Format angekündigt. Das soll "Achtung Vorschrift!" heißen und sich ebenfalls dem Behörden-Irrsinn in Deutschland widmen, moderiert wird diese Sendung von Hunde-Experte Martin Rütter (DWDL.de berichtete).

