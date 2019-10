Vier weitere langjährige "Cobra 11"-Gesichter hören auf

© TVNow/Guido Engels

2020 wird sich bei "Alarm für Cobra 11" so einiges ändern, neben dem Ausstieg von Hauptdarsteller Daniel Roesner werden vier weitere, langjährige Gesichter der Serie aufhören. Zuletzt waren die Quoten spürbar gesunken.



28.10.2019 - 06:30 Uhr von Timo Niemeier 28.10.2019 - 06:30 Uhr

Erst vor wenigen Wochen ist bekannt geworden, dass Erdogan Atalay alias Semir Gerkhan im kommenden Jahr einen neuen Partner an seiner Seite erhält. Und dabei kommt es sogar zu einer Premiere: Erstmals wird eine Frau an der Seite des langjährigen "Cobra 11"-Kommissars ermitteln (DWDL.de berichtete). Pia Stutzenstein ersetzt damit Daniel Roesner, der nach vier Jahren aus der Serie aussteigen wird, Mitte November steht das Staffelfinale an.

Bei diesen Veränderungen wird es aber nicht bleiben. Wie jetzt nämlich bekannt wurde, gibt es vier weitere Abgänge. So verlassen auch Lion Wasczyk (nach 3 Jahren), Katrin Heß (nach 8 Jahren), Katja Woywood (nach 10 Jahren) und Daniela Wutte (nach 13 Jahren) die Autobahnpolizei. Zusammen kommen die vier Schauspieler also auf 34 Dienstjahre. Während Woywood als Chefin Kim Krüger zu sehen war, spielen Heß und Wasczyk Polizisten. Wutte verkörperte die Sekretärin Susanne König.

Der zuständige RTL-Redakteur Nico Grein sagt zur personellen Neuaufstellung: "Es ist eine kontinuierliche Herausforderung, ein langjähriges Format immer wieder neu zu definieren und es stetig weiter zu entwickeln. Dieser Herausforderung haben wir uns in der aktuellen Staffel besonders gestellt. Das bedeutet leider auch, dass lieb gewonnene Figuren die Autobahnpolizei verlassen werden. Wir bedanken uns zusammen mit actionconcept und Heiko Schmidt [Produzent, Anm.] bei Katja Woywood, Daniela Wutte, Katrin Hess und Lion Wasczyk für die vielen gemeinsamen 'Cobra 11'-Jahre. Sie haben seit Beginn ihre Rollen mit uneingeschränkter Leidenschaft und großer Spielfreude ausgefüllt. Sie waren tolle Kollegen und Herzstück der Cobra-Familie, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Veränderung bedeutet aber auch einen Aufbruch und wir freuen uns auf die neuen Wege, die wir mit 'Alarm für Cobra 11' beschreiten werden."

Aus Sicht der Quoten sind Veränderungen dringend nötig: Die aktuelle Staffel kommt im Schnitt auf zwei Millionen Zuschauer, inzwischen ist "Alarm für Cobra 11" auch mehrmals unter diese Marke gerutscht. Es ist nicht auszuschließen, dass die laufende 35. Staffel nach dem Finale unter der Grenze von zwei Millionen Zuschauern liegt - es wäre das erste Mal in der Geschichte der Serie. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt derzeit bei durchschnittlich weniger als 13 Prozent. Auch damit ist "Cobra 11" auf einem Tiefpunkt angekommen.

Das Staffelfinale steht am 14. November an, RTL wird es in Spielfilmlänge zeigen. Und weil die Serie Anfang November aufgrund der Europa League erneut pausieren muss, gibt es am 31. Oktober zwei Folgen der Autobahnpolizisten zu sehen. Produziert wird "Alarm für Cobra 11" von Actionconcept.

