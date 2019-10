Sky holt Cinemax’ Thrillerserie "Jett" nach Deutschland

© HBO/Sky

Die US-Serie "Jett" schafft es in wenigen Wochen auch nach Deutschland, der Pay-TV-Sender Sky wird die erste Staffel ab Anfang Dezember ausstrahlen. In den USA feierte die Serie im Sommer beim kleinen Kabelsender Cinemax seine Premiere.



24.10.2019 - 15:57 Uhr von Timo Niemeier 24.10.2019 - 15:57 Uhr

Sky hat die Ausstrahlung der noch recht frischen US-Serie "Jett" angekündigt. Die neunteilige erste Staffel ist ab dem 6. Dezember immer freitags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei Sky Atlantic HD zu sehen. In den USA hat der Kabelsender Cinemax, der zu HBO gehört, die erste Staffel im Sommer ausgestrahlt, die Hauptrolle in der Serie spielt Carla Gugino ("San Andreas").

Und darum geht es inhaltlich: Die berüchtigte, äußerst geschickte Meisterdiebin Daisy "Jett" Kowalski (Carla Gugino) ist soeben aus dem Gefängnis entlassen worden und möchte endlich ein ruhiges, ehrliches Leben gemeinsam mit ihrer Tochter Alice (Violet McGraw) und ihrer Vertrauten Maria (Elena Anaya) führen. Doch es kommt alles anders als geplant. Ihr Gelegenheits-Lover, der einflussreiche Crime Lord Charlie Baudelaire (Giancarlo Esposito), bittet sie ein allerletztes Mal um einen Job: Jett soll dem osteuropäischen Gangster Milijan Bestic (Greg Bryk), der auf Kuba lebt, einen wertvollen Ring stehlen.

Jett willigt unter der Bedingung ein, dass ihre ehemalige große Liebe, der Tresorknacker Quinn (Mustafa Shakir), sie bei dem Coup unterstützt. Der sitzt zwar noch im Knast, doch Baudelaire findet einen Weg, ihn zu befreien. Von da an liefert sich die geschickte Manipulatorin ein Katz-und-Maus-Spiel mit den unterschiedlichsten Kriminellen und versucht nebenbei herauszufinden, wer sie permanent hinters Licht führen will.

Produzent, Regisseur und Autor der Serie ist Sebastian Guitérrez ("Gothika", "Snakes on a Plane"). Weitere bekannte Darsteller der Serie sind Giancarlo Esposito aus "Breaking Bad" und Gil Bellows aus "Ally McBeal".

