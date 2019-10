Ariane Alter lädt bei 3sat bald zum "Satire Battle"

© ZDF/Robert Sakowski

3sat-Moderatorin Ariane Alter lädt bald Kabarettisten zum Streitgespräch. Im neuen "Satire Battle" sollen sie zu einem bestimmten Thema beide Seiten einer Medaillen beleuchten, zwei Ausgaben sind vorerst geplant.



25.10.2019 - 12:21 Uhr von Timo Niemeier 25.10.2019 - 12:21 Uhr

Bei 3sat gibt es Mitte November erstmals die neue Sendung "Satire Battle" zu sehen, der Sender strahlt das Format an dem Sonntag um 21 Uhr aus. Eine weitere Ausgabe ist für den 1. Dezember um 21 Uhr eingeplant. In dem Format treffen Kabarettistinnen und Kabarettisten aufeinander. Sie beleuchten in einem direkten Schlagabtausch die Pro- und Contra-Seite eines bestimmten Themas. Moderiert wird das Format von Ariane Alter.

Als streitende Pärchen hat 3sat bereits Miss Allie und Helene Bockhorst, Maxi Gstettenbauer und Shahak Shapira, Till Reiners und Moritz Neumeier sowie Lisa Catena und Nektarios Vlachopoulos angekündigt. Sie streiten unter anderem über Sinn und Unsinn von Volksentscheiden, ein mögliches Verbot von Plastik und die Frauenquote. Zwischen den Streitrunden diskutiert Alter mit ihren Gästen das Thema. In kurzen Reportagen soll die Moderatorin das jeweilige Thema zudem "von unerwarteter Seite" aufrollen.

