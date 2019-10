NeueSuper dreht Dramaserie "Breaking Even" für ZDFneo

© ZDFneo/Frank Dicks

ZDFneo plant für das nächste Jahr die Ausstrahlung einer neuen Dramaserie um ein dunkles Familiengeheimnis. "Breaking Even" nennt sich der Arbeitstitel der Produktion, für die die Macher von "Hindafing" und "8 Tage" verantwortlich zeichnen.



25.10.2019 - 16:42 Uhr von Alexander Krei 25.10.2019 - 16:42 Uhr

Für ZDFneo entsteht derzeit in Köln und Umgebung eine neue Dramaserie mit dem Arbeitstitel "Breaking Even". Produziert werden die sechs Folgen von der NeueSuper, die in der Vergangenheit unter unter anderem "Hindafing" und "8 Tage" hergestellt hat. Für ZDFneo stellte die Firma zudem bereits zwei Staffeln der Comedyserie "Blockbustaz" her. Die Bücher zu "Breaking Even" stammen von Rafael Parente, Jana Burbach, Benjamin Seiler, Romina Ecker sowie Boris Kunz, der auch Regie führt.





In der neuen Serie kämpfen zwei ungleiche Frauen für die Wahrheit in einem Skandal eines milliardenschweren, deutschen Familienkonzerns: Die junge Anwältin Nora Shaheen (Lorna Ishema) hat beim Automobilhersteller Lindemann angeheuert und möchte dort Karriere machen, als es zu einem brisanten Unfall kommt: Die Tochter des Firmenchefs, Charlotte Lindemann (Laura Berlin), kollidiert bei einer Probefahrt mit einem selbstfahrenden Auto mit einer Radfahrerin, die wenig später stirbt. Der Wagen "Lind1", Prototyp und Aushängeschild der Firma, hätte den Unfall voraussehen müssen.

Nora rät Geschäftsführer Benedikt Lindemann (Justus von Dohnányi) zu einer Notlüge: Vor der Presse soll er behaupten, selbst gefahren zu sein, um den Ruf des "Lind1" vor Markteinführung nicht zu beschädigen. Als in einer TV-Show sensible Daten zum Unfallhergang auftauchen, die Benedikt als Lügner entlarven, hat Nora einen schlimmen Verdacht: Die Daten können nur von ihrem Handy kommen, das ihr kurz vorher entwendet wurde. Nora muss herausfinden, wer die Daten geleakt hat. Bei ihren Recherchen kommt sie den dunklen Geheimnissen der Familie Lindemann auf die Spur.

In weiteren Rollen stehen unter anderem Sinje Irslinger, Nicole Heesters, David Rott, Sandra Borgmann und Rafael Gareisen vor der Kamera. Die Ausstrahlung von "Breaking Even" ist für Herbst 2020 geplant.



