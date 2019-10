"heute-show" sorgt für Mockridge-Auftritt im ZDF

© Screenshot ZDF

Überraschungs-Auftritt in der "heute-show": Luke Mockridge war am Freitagabend erstmals seit seinem kuriosen "Fernsehgarten"-Gastspiel wieder im ZDF zu sehen. Zumindest vorübergehend übernahm er den Platz von Moderator Oliver Welke.



25.10.2019 - 23:28 Uhr von Alexander Krei 25.10.2019 - 23:28 Uhr

Etwas mehr als zwei Monate liegt der viel diskutierte Gaga-Auftritt von Luke Mockridge im "ZDF-Fernsehgarten" zurück, der sich später als Promo für seine neue Sat.1-Show entpuppte. Mit Affengeräuschen und Bananen-Witzen brachte Mockridge damals nicht zuletzt Moderatorin Andrea Kiewel gegen sich auf. "Never ever again", tobte sie während der Live-Sendung.

Das scheint allerdings nur für den "Fernsehgarten" zu gelten, denn am Freitagabend war Luke Mockridge erstmals wieder im ZDF zu sehen - als Überraschungsgast in der "heute-show". Die Sendung befasste sich gerade mit dem Verbrennen nicht verkaufter Kleidungsstücke, als Schauspielerin Valerie Niehaus auf den Kleidungsstil von Moderator Oliver Welke zu sprechen kam.

"Wissen Sie, was noch krank ist? Wenn eine Sendung, die auch viele junge Menschen gucken, seit über zehn Jahren von demselber Polyester-Anzug mit Kassenbrille moderiert wird", so Niehaus. "Das ekelt mich geradezu an. Auch im Fernsehen ist eine junge, frische Kollektion, wo man gerne hinguckt, ab und zu mal ganz schön." Gesagt, getan: Plötzlich stand Luke Mockridge auf der Bühne und riss die Moderation zumindest kurzzeitig an sich.

Er nutzte die Gelegenheit daraufhin für einen kleinen Seitenhieb: "So viel Applaus im ZDF ist für mich auch eine neue Situation", sagte Mockridge und durfte anschließend auch noch einen Beitrag ansagen. Sein Wunsch nach einem jungen Thema wurde jedoch nicht erfüllt. Stattdessen ging es um den 70. Geburtstag des DGB. Mockridge: "Das ist das Thema? Das kann man ja nicht mal mit dem Klavier retten."

Mehr zum Thema Von Fernsehgarten bis Hasselhoff: So ist die neue Luke-Show Luke Mockridge: "Haben wir denn keine größeren Probleme?" Der Geruch der Kartoffel: Gegen den heiligen Zorn der Alten Kiewel rügt Mockridge nach Gaga-Auftritt im "Fernsehgarten"



Teilen