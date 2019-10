Böhmermann blickt auf zehn Jahre ZDFneo zurück

© ZDF/Ben Knabe

In dieser Woche wird ZDFneo zehn Jahre alt. Anlässlich dessen darf Jan Böhmermann in einer Jubiläumsausgabe des "Neo Magazin Royale" auf die Anfänge des Senders zurückblicken, auch Oliver Welke wird Teil der Spezialausgabe sein.



28.10.2019 - 16:26 Uhr von Timo Niemeier 28.10.2019 - 16:26 Uhr

ZDFneo hat eine Spezialfolge des "Neo Magazin Royale" angekündigt. Anlässlich des zehnjährigen Senderbestehens stellt sich Jan Böhmermann in der kommenden Ausgabe seiner Sendung die Frage, ob eine Welt ohne ZDFneo überhaupt vorstellbar wäre und was passiert wäre, wenn der Digitalkanal nie gegründet worden wäre. Auf seiner Reise durch die Sendergeschichte trifft er laut ZDFneo auf alte Bekannte wie Joko und Klaas, Eko Fresh und Laura Karasek.

Im "Neo Magazin Royale"-Studio zu Gast sein wird auch Oliver Welke, seineszeichens Anchorman der freitäglichen "heute show". Zu sehen gibt es die Sonderausgabe des "Neo Magazin Royale" wie gehabt am Donnerstag um 22:15 Uhr und rund zwei Stunden zuvor auch in der Mediathek. Einen Tag später ist die Ausgabe gegen Mitternacht auch im Hauptprogramm zu sehen.

Dass ZDFneo ausgerechnet Jan Böhmermann auf die Geschichte des Senders zurückblicken lässt, überrascht nicht. Ist der Satiriker doch so ziemlich das einzig wirklich wahrnehmbare Aushängeschild des Senders. Und auch damit ist ab 2020 Schluss, im kommenden Jahr wechselt Jan Böhmermann mit einer neuen Sendung bekanntlich ins Hauptprogramm. Das "Neo Magazin Royale" wird dann eingestellt (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus hat ZDFneo nun auch die Ausstrahlung der zweiten Staffel der britischen Krimi-Comedyserie "Agatha Raisin" angekündigt. Die drei Folgen sind am Freitag, den 13. Dezember, ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen, ZDFneo zeigt alle Episoden nacheinander. Einen Tag später, am 14. Dezember, stehen alle Folgen ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Beim US-Streamingdienst AcornTV ist die zweite Staffel seit Ende 2018 bzw. Anfang 2019 zu sehen.

