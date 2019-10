"Supertalent" soll neues Format mit Mario Barth anschieben

© TVNow/Sebastian Drüen

RTL hat bekanntgegeben, wann die neue Comedyshow "Mario & Friends" zu sehen sein wird, im November geht’s am späten Samstagabend los. Einen Tag später kehrt auch Sandra Eckardt mit "Vermisst" zurück ins Programm.



30.10.2019 - 14:34 Uhr von Timo Niemeier 30.10.2019 - 14:34 Uhr

Bereits Anfang September wurde bekannt, dass RTL an einem neuen Format mit Mario Barth arbeitet (DWDL.de berichtete). "Mario & Friends" heißt das - nun gibt es auch Sendetermine. Erstmals zu sehen ist die neue Comedyshow am Samstag, den 23. November. RTL wird das neue Format immer am späten Abend gegen 22:40 Uhr und damit im Anschluss an "Das Supertalent" ausstrahlen - gute Quoten dürften damit garantiert sein.

In der Show begrüßt Mario Barth vier Comedy-Kollegen, diese präsentieren dann ihre besten Nummern. Für die erste Ausgabe angekündigt sind Paul Panzer, Chris Tall, Kaya Yanar und Maxi Gstettenbauer. Doch nicht nur etablierte Künstler sollen in der Show auftreten, auch der Nachwuchs soll sich beweisen können, verspricht RTL. Zwischen den Auftritten bespricht Mario Barth mit seinen Gästen all die Dinge, die man nur am Tresen (als Kulisse dient eine Bar) frei von der Leber weg bequatschen kann. Ins Programm von RTL zurückkehren wird demnächst auch "Vermisst". Die Sendung mit Sandra Eckardt startet am 24. November in ihre neue Staffel, insgesamt zwölf neue Folgen wird RTL immer am Sonntagvorabend ab 19:05 Uhr zeigen.

Teilen