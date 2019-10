Vox beschäftigt sich in XXL-Doku erneut mit Jens Büchner

© TVNow/99pro media

Im November jährt sich der Tod des Vox-Auswanderers Jens Büchner zum ersten Mal. Beim Sender nimmt man das zum Anlass und widmet Büchner eine abendfüllende Dokumentation am Samstagabend.



Am 17. November 2018 ist Jens Büchner überraschend im Alter von nur 49 Jahren verstorben. Der Entertainer war zuvor durch "Goodbye Deutschland" bekanntgeworden und tingelte seit einigen Jahren durch etliche TV-Shows, unter anderem war er auch im RTL-Dschungelcamp zu sehen. Nun jährt sich der Tod Büchners zum ersten Mal und Vox wird sich daher noch einmal ausführlich mit dem Auswanderer beschäftigen.

So hat man nun für den 23. November die Dokumentation "Jens Büchner - Auf den Spuren eines Auswanderers" angekündigt. Diese beginnt am besagten Tag um 20:15 Uhr und läuft bei weit nach Mitternacht. In der von 99pro media produzierten Doku machen sich seine Töchter aus erster Ehe, Jenny und Jessica, gemeinsam auf Spurensuche. Sie gehen die Orte ab, an denen ihr Vater lebte, und sie treffen Menschen, die für ihn von großer Bedeutung waren.

Darüber hinaus hat Vox nun auch bekanntgegeben, wann man die Country Music Awards zeigen wird. Die Rechte an der Preisverleihung hatte man sich vor einigen Wochen überraschend gesichert (DWDL.de berichtete). Das Event, das in den USA bereits am 13. November stattfindet, ist hierzulande am 26. November ab 22:15 Uhr zu sehen. Im Vorfeld setzt man auf die Weihnachtsausgabe von "Sing meinen Song" - damit bietet man seinen Zuschauern einen ganzen Abend voller Musik an.

