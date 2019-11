ARD schickt "junge Ärzte" mit Special in die Primetime

© ARD/Stefanie Leo

Knapp fünf Jahre nach dem Start dürfen die "jungen Ärzte" von "In aller Freundschaft" erstmals mit einem 90-Minuten-Special in der Primetime ran. Das Erste schickt den Serien-Ableger kurz vor Weihnachten um 20:15 Uhr auf Sendung.



01.11.2019 - 13:06 Uhr von Alexander Krei 01.11.2019 - 13:06 Uhr

Seit fast fünf Jahren ist "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" inzwischen fester Bestandteil des ARD-Vorabendprogramms - mit steigenden Quoten. Inzwischen ist der Ableger des erfolgreichen Serien-Dauerbrenners regelmäßig für zweistellige Marktanteile gut. Zusätzlichen Schwung dürften sich die Verantwortlichen von Sender und Produktionsfirma von einem Ausflug in die Primetime erhoffen, der noch vor Weihnachten ansteht.

Auf dem traditionellen Serien-Sendeplatz am Dienstagabend um 20:15 Uhr wird es am 17. Dezember das Special "Ganz in weiß" zu sehen geben. Es handelt sich dabei um das erste 90-Minuten-Special von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Die überlange Folge setzt auf Alpenpanorama und schneebedeckte Gipfel im Sonnenschein - und auf die Assistenzärzte des Johannes-Thal-Klinikums, die sich mittendrin befinden.

Während sie tagsüber an einem Lehrgang teilnehmen, in dem sie die Versorgung und Bergung verunglückter Personen trainieren, genießen sie abends die Gastfreundschaft der Dorfbewohner. Doch die Idylle ist nicht ungetrübt: Als ihr Bergführer Gregor Blanz (Nicholas Reinke) plötzlich verschwindet, ahnt seine Frau Elisabeth (Gabriela Lindl), wo er sein könnte. Sie will um jeden Preis zu ihrem Mann und bricht alleine in die Berge auf, um nach ihm zu suchen. Zwar findet die kleine Gruppe den verunglückten Gregor in einer Gletscherspalte, doch stellt sich seine Bergung als schwierig heraus.

Produziert wird "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ebenso wie das Original von Saxonia Media. Das Drehbuch des Specials stammt von Joachim Friedmann, Regie führt Steffen Mahnert.

