Auch Daniel Fiene geht zu Steingarts Media Pioneer

© imago images / Future Image

Gabor Steingart kann den nächsten prominenten Neuzugang vermelden: Daniel Fiene wechselt von der "Rheinischen Post" zum Start-Up Media Pioneer. Dort trifft er unter anderem auf seinen früheren Chef, Ex-"RP"-Chefredakteur Michael Bröcker.



04.11.2019 - 14:00 Uhr von Timo Niemeier 04.11.2019 - 14:00 Uhr

Im kommenden Jahr wird das Nachrichtenportal des noch jungen Unternehmens Media Pioneer von Gabor Steingart an den Start gehen (DWDL.de berichtete). Mit dabei sein wird dann auch Daniel Fiene, derzeit noch Leiter des Audience-Engagement-Teams der "Rheinischen Post". Fiene folgt damit seinem früheren Chef Michael Bröcker. Der ehemalige Chefredakteur der "RP" arbeitet inzwischen in gleicher Funktion bei Media Pioneer.

Fiene selbst hat seinen Wechsel von Düsseldorf nach Berlin in einem Blogpost angekündigt. Dort beschreibt er auch, was er künftig in Steingarts Firma machen wird. So wird er im neuen Unternehmen als Leiter redaktionelle Digitalstrategie und Head of Audience Development arbeiten und als solcher bei der Entwicklung von neuen digitalen Formaten helfen.

Außerdem werde er künftig stärker inhaltlich arbeiten. "Mit den Kolleginnen und Kollegen wollen wir im ersten Halbjahr ein regelmässiges Tech- & Trends-Format rund um Digitalwandel und Innovationen auf eure Ohren und in eure Inboxen bringen. Ich bin fest überzeugt: Ein optimistisches, neugieriges, konstruktives aber auch sortierendes Format können wir in der Technologie-Berichterstattung in Deutschland gut gebrauchen", sagt Fiene, der in den vergangenen 13 Jahren für die "Rheinische Post" gearbeitet hat.

Teilen