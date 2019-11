Waipu.tv erweitert Portfolio um drei Burda-Channels

© Exaring

Burda Studios und Waipu.tv sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Dadurch werden ab sofort auch drei Burda-Channels auf der Streamingplattform verfügbar sein. Mit dabei sind unter anderem BonGusto und Focus TV.



05.11.2019 - 12:10 Uhr von Timo Niemeier 05.11.2019 - 12:10 Uhr

Ab sofort sind bei Waipu.tv auch drei Burda-Channels verfügbar. Dabei handelt es sich einerseits um den kleinen Pay-TV-Senders BonGusto und andererseits um einen Channel von Focus TV. Bei letzterem gibt es vor allem Reportagen zu sehen. Und dann sehen Nutzer von Waipu.tv künftig noch einen Channel von Bunte.de, hier liefert man News und Stories aus der Welt der Stars und Sternchen.

BonGusto können Waipu.tv-Kunden mit dem Perfect-Paket ohne Zusatzkosten ansehen. Die On-Demand-Inhalte von Focus TV und Bunte.de stehen allen Kunden, unabhängig von ihrem Paketstatus jederzeit zum Abruf zur Verfügung. Alexander von Woikowsky, Burda Studios Pictures, sagt zur Kooperation: "Mit waipu.tv folgen wir konsequent dem Weg, über alle Verbreitungswege hinweg möglichst vielen Kunden Zugang zu unseren spannenden Inhalten rund um Kochen, Genuss und Lifestyle zu bieten. Darüber hinaus bieten unsere spannenden Dokumentationen und die beliebten Inhalte von Bute.de einen echten Mehrwert für Kunden von waipu.tv".

Markus Härtenstein, Vorstandsmitglied der EXARING AG - Betreiberfirma von Waipu.tv, ergänzt: "Durch die strategische Partnerschaft mit Burda folgen wir als IPTV-Plattform konsequent unserer Mission, den Kunden das Fernsehen der Zukunft nach Hause zu bringen. waipu.tv bietet flexible, komfortable und dabei qualitativ hochwertige Unterhaltung, die den Nutzer in den Vordergrund stellt. Die geänderten Nutzungsszenarien der Kunden sind unser Leitfaden, egal ob linear oder non-linear, Free-TV, Pay-TV oder on demand – unsere Nutzer wollen ihre relevanten Inhalte sehen. Diese bieten wir unter anderem jetzt auch gemeinsam mit Burda an, die ihre hochwertigen Inhalte so komfortabel und in bester Qualität zu den Zuschauern auf den Fernseher bringen."

