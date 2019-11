ProSieben macht "Big Bang"-Marathon vor dem Finale

© Warner Bros. Television

Nachdem ProSieben kürzlich bereits fast einen ganzen Tag lang ausschließlich "Simpsons"-Folgen gezeigt hat, verfährt der Sender mit "The Big Bang Theory" bald ähnlich. Vor dem Serien-Finale gibt's noch 24 Folgen aus sämtlichen Staffeln zu sehen.



05.11.2019 - 15:21 Uhr von Alexander Krei 05.11.2019 - 15:21 Uhr

Seit Mitte September strahlt ProSieben die letzten Folgen des Sitcom-Hits "The Big Bang Theory" aus - in wenigen Wochen wird demnach das Finale über die Bühne gehen. Wie ProSieben jetzt bekanntgegeben hat, verabschiedet sich die Serie am 25. November ab 20:15 Uhr mit einer Doppelfolge. Dabei soll es allerdings nicht bleiben, denn schon den ganzen Tag über will der Sender die Fans auf den Abschied einstimmen.

Insgesamt wird ProSieben ab 7:10 Uhr morgens noch einmal 24 Folgen aus zwölf Staffeln ausstrahlen und den Erfolg damit so gut wie möglich auskosten. Aus jeder Staffel werden damit über den Tag hinweg verteilt zwei Folgen wiederholt. Eine kurze "Big Bang"-Pause gönnt ProSieben den Zuschauern nur um 17:00 Uhr, wenn "taff" und "Newstime" laufen, sowie um 19:10 Uhr mit "Galileo".

Aus dem Programm wird "The Big Bang Theory" aber natürlich auch nach der Ausstrahlung der letzten Folgen nicht verschwinden, schließlich sind die Wiederholungen in der Daytime noch immer ein wichtiger Stützpfeiler. In diesem Jahr liegen die Marktanteile am Nachmittag bei mehr als 13 Prozent in der Zielgruppe, die Erstausstrahlungen am Abend erreichen sogar fast 17 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

Einen ähnlichen Serien-Marathon hatte ProSieben erst in der vergangenen Woche zur Einstimmung auf die 30. Staffel der "Simpsons" veranstaltet. Auch hiervon liefen den gesamten Tag über zahlreiche Folgen der kultigen Zeichentrickfamilie.

