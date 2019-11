Vox zeigt neue Gameshow mit Mirja Boes dienstags

© TVNow/Guido Engels

Vox hat einen Starttermin für die neue Familien-Gameshow "Herrlich ehrlich - Kennst du dein Kind?" bekanntgegeben. Der Sender startet das Format mit Mirja Boes noch in diesem Jahr und zeigt es ab Anfang Dezember dienstags zur besten Sendezeit.



06.11.2019 - 12:07 Uhr von Timo Niemeier 06.11.2019 - 12:07 Uhr

Bereits im September hat DWDL.de vermeldet, dass Mirja Boes bei Vox demnächst eine Familien-Gameshow präsentiert. Und nun ist auch klar, wann diese zu sehen sein wird. Die erste Ausgabe von "Herrlich ehrlich - Kennst du dein Kind?" läuft am 3. Dezember um 20:15 Uhr, dabei handelt es sich um eine Doppelfolge. Zwei weitere Doppelfolgen sind in den Wochen danach ebenfalls am Dienstagabend zu sehen. In der kommenden Woche steht auf diesem Sendeplatz das Staffelfinale der "Höhle der Löwen" an. In den beiden Wochen danach zeigt man "Hot oder Schrott" und die Weihnachts-Ausgabe von "Sing meinen Song".

Moderatorin Mirja Boes, selbst zweifache Mutter, empfängt pro Show zwei Familien, die in sehr persönlichen Spielrunden über den kindlichen Kosmos gegeneinander antreten. Welche Eltern können am besten einschätzen, wie sich ihr Kind fühlt? Wird das eigene Kind flunkern, wenn es seine Situation dadurch verbessert? Und wer weiß schon vorher ganz genau, wie sein Kind auf Unvorhergesehenes reagieren wird? Unterstützt werden die Familien jeweils von einem Promi-Paten, mit dabei sind unter anderem die Ehrlich Brothers, Verona Pooth, Evelyn Burdecki, Tim Mälzer, Charlotte Würdig, Jeanette Biedermann, Sarah Lombardi, Jana Ina Zarrella, Detlef Steves und Jan Köppen.

Am Ende erhält die siegreiche Familie bis zu 10.000 Euro, produziert wird die Gameshow von Brainpool. Mirja Boes erklärt das neuen Format so: "Wir bringen die Kinder in bestimmte Situationen, machen lustige Sachen mit ihnen und bieten ihnen an, auch mal über die Stränge zu schlagen und dann haben die Eltern die Aufgabe, ihr Kind einzuschätzen: Macht es etwas Verbotenes oder nicht?"

