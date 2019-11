RTL arbeitet an neuer Rateshow für den Nachmittag

© RTL

Um am Nachmittag aus der Krise zu kommen, will RTL im kommenden Jahr bekanntlich mit neuen Formaten angreifen. Dazu könnte auch eine Rateshow gehören, die ab Januar produziert werden soll. Aktuell sucht der Sender hierfür nach Kandidatenpaaren.



11.11.2019 - 10:36 Uhr von Alexander Kreu

Bei der Neupositionierung des Nachmittagsprogramm schielt RTL derzeit offenbar vorwiegend auf Studio-Formate. Nach DWDL.de-Informationen gehört auch eine Rateshow zur Riege der Sendungen, die der Sender für das kommende Jahr plant. Aktuell sucht RTL jedenfalls nach Kandidatenpaaren für eine noch namenlose Show, in der es bis zu 10.000 Euro zu gewinnen gibt.

"Was zählt, ist euer Teamgeist", heißt es in dem Bewerbungsaufruf für die Sendung. Gesucht werden Kandidaten, die aufgeschlossen und humorvoll sind und Spaß am Raten und Schätzen haben. Die Produktion der neuen Show soll ab Januar in Hürth erfolgen. Die Rede ist von einem "bekannten Moderator", der durch die Sendung führen wird. Weitere Details dazu sind nicht bekannt.

Auf DWDL.de-Nachfrage wollte sich RTL nicht zu den Plänen äußern. "Wir entwickeln und pilotieren viel und äußern uns, wenn ein Format konkret wird", heißt es aus Köln. Der Aufruf passt allerdings zu den jüngsten Aussagen von RTL-Chef Jörg Graf, wonach der Privatsender am Nachmittag fortan verstärkt auf bekannte Gesichter setzen will, "die unsere Zuschauer schon aus der Primetime kennen". Für diese Zeitschiene brauche man "sehr, sehr klare Formate mit sehr, sehr klaren Absendern", sagte Graf (DWDL.de berichtete).

Die Neuausrichtung der Daytime soll voraussichtlich im Februar erfolgen. Frischen Wind benötigt RTL am Nachmittag nach wie vor dringend, denn abgesehen von den "Superhändlern" ist dem Sender in letzter Zeit nur wenig gelungen. Aktuell sorgen "Schätze aus Schrott", "Mensch Papa!" und die Dailysoap "Herz über Kopf" zumeist für schwache Quoten.

