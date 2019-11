ZDF lässt zwei neue internationale Serien produzieren

© ZDF

Das ZDF will erklärtermaßen verstärkt für den internationalen Markt produzieren, nun beteiligt man sich an der Produktion zwei neuer Drama-Serien. Hinter "Doing Good" und "Concordia" steht das gemeinsame Joint Venture zwischen ZDF Enterprises und Beta Film.



11.11.2019 - 11:44 Uhr von Timo Niemeier 11.11.2019 - 11:44 Uhr

"Über Jahrzehnte hinweg haben die Produzenten in Deutschland für den deutschen Markt produziert. Jetzt ist es an der Zeit, von hier aus Serien für den Weltmarkt zu produzieren." Das hat Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie, im April dieses Jahres auf der MIPTV in Cannes gesagt. Mit der Adaption des Bestsellers "Der Schwarm" arbeitet man derzeit bereits an einem solchen Projekt, das für den Weltmarkt gedacht ist. Nun produziert Intaglio Films, das Joint Venture von ZDF Enterprises und Beta Film, nach DWDL.de-Informationen an zwei neuen internationalen Drama-Serien.

Diese hören auf die Namen "Doing Good" und "Concordia" und sollen im Dezember auf der Content London Conference von "C21" erstmals ausführlich vorgestellt werden. Produziert werden die beiden englischsprachigen Serien für das ZDF. Als Executive Producer hinter den beiden Projekten steht Frank Doelger, der sich als "Game of Thrones"-Producer einen Namen machte und Intaglio Films seit der Gründung im vergangenen Jahr leitet. Friedemann Goez ("Atlantic Crossing", "Hudson & Rex") agiert bei beiden Serien als Produzent.

"Doing Good" ist von Peter Berry ("Gangs of London", "Prime Suspect") entwickelt worden spielt in der Welt der fiktiven Menschenrechtsorganisation Cyrus und untersucht die moralischen Kompromisse, die anständige Menschen eingehen müssen, um in einer bösen Welt Gutes zu tun. Die zwischen Berlin und New York angesiedelte Serie stellt die frustrierende Realität der Arbeit eines angeblich ethisch multinationalen Konzerns dar, der von Regierungsagenten als Deckmantel für ihre Operationen in feindlichen Gebieten genutzt wird.

"Concordia" wurde von Mike Walden ("The Frankenstein Chronicles", "U Want Me 2 Kill Him") geschrieben und ist eine Community, die sich der totalen Überwachung verschrieben hat. Millionen von Kameras sind mit einem KI-System verbunden, das jeden Bereich des Lebens der Bürger überwacht und mutmaßliche Straftaten verhindert, bevor sie begangen werden. Es ist eine Stadt ohne Waffen und die Mordrate beträgt Null - doch plötzlich wird eine Leiche am Stadtrand von Concordia entdeckt. Was erst wie ein Verbrechen aus Leidenschaft aussieht, verwandelt sich schnell in eine große Verschwörung.

Frank Doelger sagt zu den beiden neuen Serien: "Es ist unglaublich aufregend, neben unserer äußerst ehrgeizigen Serie ‘The Swarm’ zwei Projekte dieser Größenordnung bekanntzugeben, nachdem Intaglio erst im letzten Jahr an den Start gegangen ist. Unser Ziel als Unternehmen ist es, durch die Erschließung überzeugender Themen ein unverzichtbares Fernsehen für das weltweite Publikum zu produzieren, und genau das tun diese Serien. Die Mischung aus Witz, ethischen Dilemmata und rasanten Wendungen bei ‘Doing Good’ und die differenzierte Erforschung des Lebens in einem freiwilligen Überwachungsstaat mit ‘Concordia’ sind alles Elemente, die sicherstellen, dass beide Serien international Anklang finden werden."

