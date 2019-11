Lichter sucht an Weihnachten erneut das Glück im ZDF

© ZDF/Nils Trümpener

Auch in diesem Jahr wird Horst Lichter wieder im Weihnachtsprogramm des ZDF mit einer einstündigen Dokumentation zu sehen sein. Gemeinsam mit Schauspieler Henning Baum ist er durch Kroatien gereist und hat das Glück gesucht.



11.11.2019 - 16:45 Uhr von Timo Niemeier 11.11.2019 - 16:45 Uhr

Es kommt selten vor, dass sich Privatsender eine Idee von den Öffentlich-Rechtlichen abschauen. Wenn Fahri Yardim aber neuerdings bei ProSieben sein Glück sucht (DWDL.de berichtete), dann ist das ganz offensichtlich auch vom ZDF inspiriert worden. Dort war Horst Lichter schließlich schon 2017 und 2018 in gleicher Mission unterwegs. Und auch in diesem Jahr heißt es wieder: "Horst Lichter sucht das Glück".

Das ZDF wird die einstündige Doku am 25. Dezember um 19:15 Uhr ausstrahlen - direkt im Vorfeld der "Helene Fischer Show". In der neuen Doku sind Lichter und Schauspieler Henning Baum mit dem Motorrad durch Kroatien unterwegs gewesen. In den vergangenen beiden Jahren bereiste Lichter zusammen mit Jenke von Wilmsdorff und Hardy Krüger jr. Norwegen und Südfrankreich.

Die Reise mit Baum beginnt in der slowenischen Höhle von Škocjan und endet im Süden Kroatiens in Dubrovnik. Weitere Reisestopps gibt es auch in den Küstenstädten Split und Zadar. Auf ihrer Glückssuche begegnen die beiden den unterschiedlichsten Menschen: Ob bei einem Trüffelbauer in Istrien, einem Musiker auf der Insel Pag oder einer Friseurin in Zadar – immer geht es um die Frage nach dem ganz persönlichen Glück. Wie man es findet, aber auch wie man es wieder verlieren kann. Neben den "Glücksrezepten" ihrer Gesprächspartner geben auch Lichter und Baum selbst Details preis über ihr eigenes Lebensglück.

2017 sahen sich 3,25 Millionen Menschen "Horst Lichter sucht das Glück" am ersten Weihnachtsfeiertag im ZDF an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag damals bei 12,8 Prozent. Im vergangenen Jahr sahen nur noch 2,69 Millionen Menschen zu, das entsprach 10,9 Prozent.

