ProSieben zeigt neue "Uncovered"-Folgen ab Dezember

ProSieben setzt seine Reportage-Reihe "Uncovered" mit Thilo Mischke noch in diesem Jahr fort. Anfang Dezember startet die vierte Staffel des Formats, sechs neue Folgen hat man produzieren lassen. Zum Auftakt zieht es Mischke in die Dominikanische Republik.



14.11.2019 - 13:36 Uhr von Timo Niemeier 14.11.2019 - 13:36 Uhr

Thilo Mischke kehrt bald auf die Bildschirme zurück: ProSieben hat nun die vierte Staffel seiner Reportage-Reihe "Uncovered" angekündigt. Diese startet am 3. Dezember und ist dann immer am späten Dienstagabend ab 22:15 Uhr zu sehen. Im Vorprogramm laufen neue Ausgaben von "Galileo Big Pictures", danach zeigt man neue Folgen "10 Fakten".

Von "Uncovered" liegen insgesamt sechs neue Ausgaben vor. Zum Auftakt zieht es Mischke in die Dominikanische Republik. Dort blickt er hinter die Kulissen der Tourismus-Branche und zeigt auf, welche Auswirkungen Pauschalreisen deutscher Urlauber haben. Zuletzt war "Uncovered" kein Quotenerfolg für ProSieben: Staffel zwei und drei schafften im Schnitt nur 8,3 und 8,6 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, der erste Durchlauf brachte es 2016 noch auf durchschnittlich 11,2 Prozent.

Einen Tag vor der Premiere der neuen "Uncovered"-Staffel zeigt ProSieben übrigens ein "Big Bang Theory"-Special. Eine Woche nach dem Finale blickt man damit um 20:15 Uhr hinter die Kulissen der erfolgreichen US-Sitcom. Die Hauptdarsteller Kaley Cuoco (Penny) und Johnny Galecki (Leonard) nehmen die Zuschauer in dem Special mit auf einen Rundgang durch das Studio und erinnern sich an Geschichten aus zwölf Jahren "The Big Bang Theory".

