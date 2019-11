RTLzwei schickt bald wieder Promis in Hartz IV

© RTLzwei

Im vergangenen Jahr hat "Promis auf Hartz IV" RTLzwei gute Quoten beschert, nun kehrt das Format zurück. Im Dezember wird die zweite Staffel des Experiments starten, mit dabei ist dann auch wieder Fürst Heinz - dann allerdings mit neuer Frau an seiner Seite.



15.11.2019 - 10:46 Uhr von Timo Niemeier 15.11.2019 - 10:46 Uhr

RTLzwei hat den Starttermin für die zweite Staffel von "Promis auf Hartz IV" bekanntgegeben. Die neuen Folgen des Promi-Sozialexperiments sind ab dem 2. Dezember immer montags ab 20:15 Uhr zu sehen. Begleitet werden drei wohlhabende Paare, die drei Wochen lang vom Hartz-IV-Regelsatz leben müssen. Mit dabei ist auch wieder Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, er war 2018 gemeinsam mit seiner damaligen Ehefrau Andrea Hauptprotagonist der ersten Staffel. In den neuen Folgen macht er das Experiment mit seiner neuen Partnerin Sylwia.

Mit dabei sind auch noch Matthias und Hubert Fella, bekannt unter anderem aus "Hot oder Schrott", sowie die Ex-"Love Island"-Teilnehmerin Natascha Bell und Prinz Mario-Max zu Schaumburg-Lippe. Das letztgenannte Pärchen kennt sich noch nicht und bildet für das Format eine Wohngemeinschaft.

Die Promis dürfen dann auch nicht in ihren bisherigen Wohnungen bleiben, es zieht sie in eine kleine Sozialwohnung oder auf den Campingplatz. Wohin es geht, wissen die Teilnehmer anfangs noch nicht. Mitnehmen dürfen die Promis nichts außer Kleidung, Zahnbürste, Zahnpasta und einem einzigen Luxusgegenstand. Auch den Kontakt zu ihrem alltäglichen Umfeld müssen sie für die Zeit aufgeben. Während der drei Wochen erhalten sie zudem immer wieder Aufgaben, die mit unerwarteten Ausgaben verbunden sind. So schrumpft ihr Wochenbudget schneller als gedacht.

Produziert wird die Sendung wie schon im vergangenen Jahr von Talpa Germany. Damals war "Promis auf Hartz IV" mit durchschnittlich 7,7 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg für RTLzwei, allerdings zeigte der Trend im Verlauf der vier Ausgaben kontinuierlich nach unten. Waren es zum Start noch 9,0 Prozent, so wurden am Ende nur noch 5,8 Prozent gemessen.

Marktanteils-Trend: Promis auf Hartz IV



Teilen