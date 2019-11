Verleihung des Akademie-Fernsehpreises live bei DWDL.de

© DAFF

Am Samstagabend werden in Berlin bereits zum siebten Mal die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen vergeben. DWDL.de überträgt die Verleihung auch in diesem Jahr live. Nachmittags findet bereits ein Colloquium statt.



15.11.2019 - 15:38 Uhr von Uwe Mantel 15.11.2019 - 15:38 Uhr

Wenn am Samstagabend in Berlin zum nunmehr schon siebten Mal die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen für herausragende Leistungen verliehen werden, dann ist DWDL.de erneut live dabei. Gegen 19:30 Uhr wird die Veranstaltung aus dem Babylon im Livestream unter dwdl.de/live/ zu sehen sein.

Der Preis war 2013 initiiert worden, weil beim Deutschen Fernsehpreis damals zahlreiche Kategorien für einzelne Gewerke weggefallen waren. Vergeben wird die Auszeichnung in 21 Kategorien, alle Nominierten haben wir an dieser Stelle zusammengefasst. Über die Preisträger entscheiden nach einem ähnlichen Prinzip wie bei den amerikanischen Emmy-Awards die Mitglieder der Akademie - es ist also eine Auszeichnung von Kreativen für Kreative.

Im Vorfeld findet bereits ab 15:30 Uhr ein Colloqium der Deutschen Akademie für Fernsehen zu den Themen Qualitätsjournalismus und Zukunft des dualen Rundfunksystems statt, das ebenfalls im Livestream zu sehen sein wird. Nach einer Keynote durch die ehemalige RBB-Intendantin Dagmar Reim diskutieren im Lauf des Nachmittags in zwei Runden David Biesinger (RBB), Anja Zimmer (Medienanstalt Berlin-Brandenburg), Thorolf Lipp (Deutscher Medienrat), Sonja Schwetje (n-tv), Hannah Bethke (FAZ), Markus Grill (Rechercheverband NDR/WDR/SZ), Christian Beetz (Gebrüder Beetz Filmproduktion), Louis Klamroth (u.a. n-tv) und Stefan Lamby (ECO Media Filmproduktion). Durchs Programm führt Jörg Thadeusz.

Den Livestream finden Sie unter dwdl.de/live/

Teilen