"Traumschiff": Käpt'n Silbereisen heißt anders als gedacht

© ZDF/Dirk Bartling

Als das ZDF die Verpflichtung von Florian Silbereisen als Kapitän des "Traumschiffs" bekannt gab, verriet man auch den Rollennamen Max Prager. Nun heißt er aber Max Parger. Buchstabendreher oder doch Reaktion auf einen unrühmlichen Namenspaten?



16.11.2019 - 08:42 Uhr von Uwe Mantel 16.11.2019 - 08:42 Uhr

Am 2. Weihnachtsfeiertag sticht Florian Silbereisen erstmals als neuer Kapitän des "Traumschiffs" in See. Er übernimmt dann die Rolle des Max Parger, der der restlichen Besatzung des Schiffes eher gegen deren Willen von der Reederei vor die Nase gesetzt wird, wie aus der inhaltlichen Beschreibung der ersten Folge, die als "turbulente, emotionale und teilweise auch gefährliche erste Reise" angekündigt wird, hervorgeht. Aufmerksamen "Traumschiff"-Fans ist dabei nun aufgefallen: Parger? Sollte der Mann nicht eigentlich Prager heißen? Zumindest wurde er bei der Vorstellung als neuer "Traumschiff"-Kapitän Anfang des Jahres vom ZDF noch als "Max Prager" angekündigt.

Nach einigen Wochen fiel damals allerdings der "FAZ" auf, dass der Name nicht ganz unvorbelastet ist - denn es gab schon einmal einen deutschen Kapitän Max Prager, der einst dem Afrika-Forscher und späteren Gouverneur Deutsch-Ostafrikas Hermann von Wissmann zur Seite stand. Und während ihm einst ein "seemännisches Meisterstück" attestiert wurde, so gilt er doch auch als "stolzer Kolonist und Krieger", der bei der Niederschlagung eines Aufstands von Küstenbewohnern half und sich in Kolonialherrenart über die Einheimischen äußerte, denen er "Erziehung" angedeihen lassen wollte - vielleicht also nicht das perfekte Vorbild für die seifigen Herzschmerz-Geschichten auf dem "Traumschiff"?

Hat sich das ZDF nun also in Folge dessen nochmal für eine Umbenennung der Rolle entschieden? Auf Nachfrage von t-online.de bestreitet man das und spricht von einem simplen Buchstabendreher in der Pressemitteilung aus dem Januar - er sollte demnach schon immer Max Parger und nicht Max Prager heißen. Wieso das beim ZDF so lange niemandem auffiel bzw. warum man nie für eine Richtigstellung sorgte - nicht mal nach dem entsprechenden "FAZ"-Artikel - dürfte freilich ein ungeklärtes Mysterium bleiben, dem geneigten "Traumschiff"-Publikum zugleich aber auch herzlich egal.

Das kann sich bei der ersten Folge übrigens auf einen Gastauftritt von Joko Winterscheidt freuen, dessen vor einigen Jahren mal frappierender und inzwischen nicht mehr ganz so offensichtlichen Ähnlichkeit zu Silbereisen schon häufiger Anlass für zahlreiche Scherze war. Auf dem "Traumschiff" spielt er nun jedenfalls Max Pargers Bruder Moritz Parger. Über dessen Rolle lässt das ZDF wissen: "Eigentlich freut sich Kapitän Parger über den Überraschungsbesuch seines Bruders. Aber er kennt Moritz gut genug, um zu wissen, dass dessen Anwesenheit, ob seiner zum Teil verrückten Ideen, auch mal im Chaos enden könnte. Daher nimmt er sich vor, Moritz im Auge zu behalten."

Teilen