Schmidt und Gysi blicken bald wieder bei n-tv zurück

© MG RTL D

Wie schon in den vergangenen beiden Jahren und zur Jahresmitte 2019 werden Harald Schmidt und Gregor Gysi auch Ende dieses Jahres bei n-tv zurückblicken. Der Sender hat nun verraten, wann der Jahresrückblick zu sehen sein wird.



20.11.2019 - 12:02 Uhr von Timo Niemeier 20.11.2019 - 12:02 Uhr

n-tv wird seinen Jahresrückblick mit Harald Schmidt und Gregor Gysi in diesem Jahr am 20. Dezember um 22:10 Uhr ausstrahlen. In der knapp einstündigen Sendung lassen der Politiker und der Entertainer die für sie wichtigsten Themen des Jahres und die bemerkenswertesten Momente Revue passieren.

Bei n-tv setzt man damit auf Kontinuität: Schon 2018 und 2017 blickten die beiden gemeinsam auf das vergangene Jahr zurück. 2015 und 2016 machte Gysi den Rückblick mit Wolfgang Bosbach und Thomas Gottschalk. In diesem Jahr zeigte n-tv übrigens erstmals einen Halbjahresrückblick mit Gysi und Schmidt - das lief zumindest aus Quotensicht auch recht gut (DWDL.de berichtete)

Teilen