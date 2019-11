Weimer Media baut TV-Sparte mit Ex-ServusTV-Chef auf

© Weimer Media Group

Die Weimer Media Group investiert verstärkt in den Bewegtbild-Bereich und startet zum 1. Dezember eine neue Sparte, die entsprechende Inhalte produzieren soll. Geleitet wird dieser Bereich vom ehemaligen ServusTV-Chef Matthias Nieswandt.



21.11.2019 - 10:00 Uhr von Timo Niemeier 21.11.2019 - 10:00 Uhr

Zur Weimer Media Group des ehemaligen "Welt"- und "Focus"-Chefredakteurs Wolfram Weimer gehören bislang vor allem Print-Titel und Online-Magazine wie das Debattenmagazin "The European", die Unternehmerzeitung "WirtschaftsKurier", die "Börse am Sonntag" sowie "Anlagetrends". Künftig will man aber auch verstärkt in den Bereich Bewegtbild investieren. Zum 1. Dezember startet man daher die Sparte Weimer Media TV.

In dieser neuen Sparte will man "exklusives Bewegtbild in Form von Videos, TV-Interviews, Streams und Unternehmensfilme" produzieren. Im Fokus stehen laut dem Verlag "qualitätsjournalistische Inhalte", so will man unter anderem Interviews mit Spitzenpolitikern, Unternehmenslenkern, Wissenschaftlern und Medienmultiplikatoren bringen. Weimer Media TV wird sämtliche digitale Plattformen des Münchner Verlagshauses mit Bewegtbild versorgen.

"Bewegtbild optimiert unsere starken, etablierten Qualitätsmedien und erhöht mit diesem zusätzlichen Channel die Kommunikations- und Werbewirkung für unsere Partner und Werbekunden in qualitativer wie quantitativer Hinsicht", sagt Nieswandt. "Weimer Media TV wird zum wichtigen Baustein unserer Medienarchitektur. Erst durch Bewegtbild werden Entscheider zu Living Brands, die bei uns ausschließlich in Premium-Umfeldern mit Brand-Safety-Garantie gezeigt werden."

