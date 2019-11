Syfy kündigt neue Alien-Serie "Spides" für März an

© NBCUniversal

Im nächsten Jahr will Syfy die Aliens auf Berlin loslassen. Der Pay-TV-Sender hat jetzt angekündigt, im März mit der Ausstrahlung der achtteiligen Science-Fiction-Serie "Spides" beginnen zu wollen. Auch ein erster Trailer wurde jetzt veröffentlicht.



Syfy bringt im Frühjahr seine erste fiktionale Eigenproduktion an den Start: Einen genauen Sendeplatz nannte NBCUniversal zwar noch nicht, allerdings stellte der Pay-TV-Sender jetzt schon mal den Monat März als Ausstrahlungszeitraum in Aussicht. In der Serie wird Berlin zum Schauplatz einer düsteren Verschwörung, bei der Aliens die Bevölkerung unterwandern.

Produziert wurde "Spides" von Katapult Filmproduktion und Red Sun Films in Koproduktion mit Palatin Media von Bernd Schlötterer. Weitere Koproduzenten sind Nevision, Aventin Film, Baby Giant Hollyberg und Don't Panic Production. Rainer Matsutani ("Das Inferno - Flammen über Berlin") fungiert als Showrunner, Alexander Kiening neben Bernd Schlötterer als Produzent, Executive Producers sind James Carbourne, Wolfgang Behr, Daniel von Braun und Heiko Nemmert.



In den Hauptrollen sind Rosabell Laurenti Sellers ("Game of Thrones"), Falk Hentschel ("Legends of Tomorrow") und Florence Kasumba ("Avengers") zu sehen, darübe rhinaus stehen für die Serie unter anderem Désirée Nosbusch, Damian Hardung, Francis Fulton-Smith, Susanne Wuest, Aleksandar Jovanovic und Harvey Friedman vor der Kamera - gedreht wurde in englischer Sprache.

Inhaltlich folgt "Spides" einer jungen Frau namens Nora (Rosabell Laurenti Sellers), die nach der Einnahme einer Partydroge ohne Erinnerung an ihr früheres Leben aus dem Koma erwacht. Die Ermittler David Leonhart (Falk Hentschel) und Nique Navar (Florence Kasumba) gehen der Spur der Droge nach und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern. Mit der Zeit wird klar: Aliens versuchen mit einer synthetischen Droge, Menschen zu infiltrieren und deren Körper als Wirt zu benutzen.

Katharina Behrends, die bei NBCUniversal International Networks als Managing Director Central and Eastern Europe tätig ist, zeigte sich bereits im Frühjahr von dem Stoff überzeugt. "Mit 'Spides' wird eine Story um die Welt gehen, die ein Genre bedient, an das sich außer uns im deutschsprachigen Markt keiner herantraut und das damit umso prädestinierter für uns im Pay-TV ist", erklärte sie damals im DWDL.de-Interview.

