Petra Blossey verlässt "Unter uns" nach 25 Jahren

© TVNow / Bernd Jaworek

Die letzte verbliebene "Unter Uns"-Darstellerin der ersten Stunde verlässt die Serie: Petra Blossey alias Irene Weigel steigt nach 25 Jahren aus der RTL-Soap aus. Sie gehe auf eigenen Wunsch, heißt es vom Sender.



22.11.2019 - 10:06 Uhr von Uwe Mantel 22.11.2019 - 10:06 Uhr

"Chris, hast du die letzten Wochen beim Bund einigermaßen überstanden?" - mit diesen Worten begann 1994 die Geschichte von Irene Weigel bei "Unter Uns". Petra Blossey stand damals schon für die erste Folge der RTL-Dailysoap vor der Kamera und war die letzte verbliebene Darstellerin aus dem Ur-Cast. Doch zu sehen war sie schon seit einigen Monaten nicht mehr, weil Irene Weigel in der Serie eine Reise nach Japan unternommen hat - lediglich ihre Stimme war noch hin und wieder zu hören.

Nun war für die aktuelle Folge, die am gestrigen Donnerstag bei TVNow online gegangen ist und die kommende Woche bei RTL zu sehen sein wird, ihre Rückkehr angekündigt - doch statt Irene Weigel verließ nur ein Holzsarg das Flugzeug - die Figur starb nun also etwas überraschend den Serientod. Blossey hat die Serie laut RTL auf eigenen Wunsch verlassen, der letzte Drehtag liegt bereits Monate zurück. Blossey ist inzwischen bereits von Köln nach Potsdam gezogen.

Über ihre Zukunftspläne sagt Blossey im RTL-Interview: "Mein Wunsch ist es, weiterhin in meinem Beruf arbeiten zu können. Meine Pläne sehen so aus, dass ich neue Kontakte knüpfe, sei es am Theater oder beim Fernsehen. Natürlich auch mit der Unterstützung meiner Schauspiel-Agentur. Mein größter Wunsch ist es, in den Musicals 'Cabaret' oder 'Ich war noch niemals in New York' mitzuspielen! Ich kann tanzen, spielen und dafür nehme ich schon seit einem halben Jahr Gesangsunterricht."

Teilen