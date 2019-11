"Catch!" kehrt zurück: Luke fängt Anfang 2020 wieder

© Sat.1/Willi Weber

Kurz nach dem Jahreswechsel meldet sich bei Sat.1 Luke Mockridge mit einer neuen Runde Fangen im Programm zurück. Anders als noch im Frühjahr wird's diesmal aber nicht eine ganze Staffel über mehrere Wochen hinweg geben.



26.11.2019 - 14:22 Uhr von Uwe Mantel 26.11.2019 - 14:22 Uhr

Schon am 3. Januar 2020 wird in Sat.1 wieder die "Deutsche Meisterschaft im Fangen" ausgespielt: Dann meldet sich die Show "Catch!", die in diesem Jahr mit einem Grimme-Preis prämiert wurde auf dem gewohnten Sendeplatz am Freitagabend um 20:15 Uhr zurück. Als Kapitäne der einzelnen Teams treten an diesem Abend neben Luke Mockridge, der sowohl als Produzent als auch Kandidat und Moderator dabei ist, noch Titelverteidiger David Odonkor sowie Fabian Hambüchen und Vanessa Mai an.

Anders als in diesem Frühjahr wird Sat.1 die "Deutsche Meisterschaft im Fangen" aber nicht über mehrere Wochen strecken, sondern zeigt sie als Einzel-Event. Über die Staffel hinweg waren bei der letzten Staffel die Quoten - vom Final-Aufschwung abgesehen - deutlich rückläufig. Dass Luke Mockridge in mehreren Sendungen gar nicht selbst angetreten ist, dürfte an dieser Entwicklung nicht ganz unschuldig gewesen sein. Dieses Problem hat man nun also nicht mehr.

Es gibt aber 2020 trotzdem noch mindestens eine weitere Ausgabe von "Catch!" - neben der Deutschen Meisterschaft, wartet nämlich noch die Europameisterschaft, die ebenfalls bereits aufgezeichnet wurde und die zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt werden soll. Luke Mockridge hatte sich bei der Aufzeichnung der Europameisterschaft einen Muskelbündelriss zugezogen und musste im Lauf der Sendung die Segel streichen, wie kürzlich bekannt wurde.

Offenbar soll diese Europameisterschaft, in der Deutschland gegen je ein Team aus England, der Schweiz und Österreich antritt, am 24. Januar zu sehen sein - für diesen Termin kündigt zumindest Puls4 die Ausstrahlung an. Für Österreich werden dann der ehemalige Skisprungstar Thomas Morgenstern, Johannes Sumpich, Sänger der Band Josh, der Freerunner Mario Fuchs und die Athletin Anna Donauer antreten. Eine durchaus gewagte Programmierung, würde es dort doch später am Abend zur Überschneidung mit dem Dschungelcamp kommen.

Teilen