Sony AXN drückt bei "Into the Dark" mächtig aufs Tempo

Nachdem man seit Anfang September die erste Staffel der Anthologie-Serie "Into the Dark" gezeigt hat, findet der zweite Durchlauf nun schneller den Weg ins Programm von Sony AXN. Noch im November geht’s los.



27.11.2019 - 14:38 Uhr von Timo Niemeier 27.11.2019 - 14:38 Uhr

Fans von "Into the Dark" müssen nicht lange auf neue Folgen warten: Bereits am 28. November wird Sony AXN mit der Ausstrahlung der zweiten Staffel beginnen, diese ist auch in den USA erst Anfang Oktober gestartet. Sony AXN brachte erst im September die erste Staffel auf die deutschen Bildschirme, nun legt man also ziemlich schnell nach. Wie gehabt laufen die neuen Folgen am späten Donnerstagabend. Die zweite Staffel enthält, wie schon der erste Durchlauf, zwölf Episoden.

Am Donnerstag, den 9. Januar, wird man um 22:55 Uhr die Neujahrs-Folge "Midnight Kiss" nur knapp zwei Wochen nach US-Ausstrahlung in deutscher Synchronisation zeigen. Regie führte dabei Carter Smith nach einem Drehbuch von Erlingur Thoroddsen. Jede Episode der zweiten Staffel nimmt einen anderen Feiertag zum Anlass, um eine gruselige Geschichte zu erzählen.

