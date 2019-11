"Mrs. Maisel" geht im Februar in deutscher Sprache weiter

© Amazon

Die dritte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" geht bekanntlich Anfang Dezember bei Prime Video an den Start. Die deutsche Synchronfassung folgt allerdings erst zwei Monate später, wie der Streamingdienst jetzt bekanntgegeben hat.



27.11.2019 - 16:06 Uhr von Alexander Krei 27.11.2019 - 16:06 Uhr

Am 6. Dezember wird sich "The Marvelous Mrs. Maisel" bekanntlich bei Amazon zurückmelden - wie gehabt allerdings zunächst ausschließlich in englischer Sprache. Wer sie Synchronfassung sehen möchte, muss sich daher noch etwas gedulden. Aber auch hierfür steht inzwischen ein Termin fest, den sich Fans der Serie im Kalender rot anstreichen können.

Wie Amazon bestätigte, steht die dritte Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" ab dem 7. Februar in deutscher Sprache bei Prime Video zum Abruf bereit. Midge (Rachel Brosnahan) und ihre Managerin Susie (Alex Borstein) entdecken darin, dass der Alltag auf Tour mit Shy (Leroy McClain) zwar glamourös, aber auch demütigend sein kann und lernen eine Lektion über das Show-Business, die sie so schnell nicht vergessen werden.

Joel (Michael Zegen) bemüht sich derweil, Midge bestmöglich zu unterstützen und gleichzeitig auch seine eigenen Träume zu verfolgen. Abe (Tony Shalhoub) freut sich auf seine neueste Herausforderung und Rose (Marin Hinkle) bemerkt, dass auch sie Talente hat. Erzählt werden die Geschichten in sechs neuen Folgen.

