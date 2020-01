"Think Big!" und "Die Läusemutter" laufen auch bei Sixx

© Sat.1

Nur wenige Tage nach der Premiere in Sat.1 werden die beiden neuen Comedyserien "Think Big!" und "Die Läusemutter" bei Sixx auf prominenten Sendeplätzen wiederholt. Auch der Frauensender zeigt die Formate in der Primetime.



23.01.2020 - 07:48 Uhr von Alexander Krei 23.01.2020 - 07:48 Uhr

Im Februar wird es bekanntlich - mal wieder - ernst für Sat.1. Neben "Big Brother" startet der Sender dann auch zwei neue Comedyserien am Freitagabend. Doch Sat.1 hat "Think Big!" und "Die Läusemutter" keineswegs für sich alleine: Während die beiden Produktionen freilich auch bei Joyn zum Abruf bereit stehen, muss man sie sich auch noch mit dem kleinen Schwestersender Sixx teilen.

Dieser nimmt die Serien mit ein paar Tagen Verspätung nämlich ebenfalls im Programm: Ab dem 11. Februar gibt es jeweils dienstags um 20:15 Uhr zwei Folgen von "Think Big" zu sehen, ehe ab 21:15 Uhr der "Läusemutter"-Doppelpack folgt. Im weiteren Verlauf des Abends setzt Sixx dann wieder auf US-Produktionen: Weiter geht es mit "Sex and the City" und neuen Folgen von "American Housewife".

In "Think Big!" wollen die beiden waschechten Köln-Chorweiler-Plattenbau-Girls Nicole (Hanna Plaß) und Ebru (Yasemin Cetinkaya) ihren großen Traum verwirklichen und eine eigene Nagelstudiokette eröffnen. Im Mittelpunkt der "Läusemutter" steht Hannah (Pina Kühr), die an der neuen Schule ihrer Tochter den ganz normalen Grundschul-Wahnsinn erlebt: Eigenwilliges Schulpersonal, außergewöhnliche Mitschüler und neue Gepflogenheiten warten auf die junge Psychologin.

Produziert werden die beiden neuen Serien von ITV Studios beziehungsweise der niederländischen Produktionsfirma Bing Film. Von der "Läusemutter", der Adaption einer überaus erfolgreichen Serie aus Holland, hat Sat.1 gleich zwei Staffeln mit jeweils zehn Folgen in Auftrag gegeben.

