Kabel Eins nimmt US-Serie "Blood & Treasure" ins Programm

Während sich Kabel Eins in den vergangenen Jahren meist auf bewährte Serien fokussierte, schafft es demnächst zur Abwechslung ein echter Neustart ins Programm: Die US-Serie "Blood & Treasure" ist ab Februar am Freitagabend zu sehen.



23.01.2020 - 07:59 Uhr von Alexander Krei 23.01.2020 - 07:59 Uhr

Derzeit behilft sich Kabel Eins am Freitagabend mit Wiederholungen des Dauerbrenners "Navy CIS", doch ab Februar wird der Sender zur Abwechslung mal wieder frische Serien-Ware ins Programm nehmen. Wie jetzt bekannt wurde, startet am 14. Februar die neue Serie "Blood & Treasure - Kleopatras Fluch", die vom US-Sender CBS bereits um eine zweite Staffel verlängert wurde. Hierzulande lief die Produktion zu Jahresbeginn schon beim Pay-TV-Sender Universal TV an. Kabel Eins zeigt ab 20:15 Uhr gleich drei Folgen am Stück.





In der Serie geht verübt der tot geglaubte Terrorist Karim Farouk einen verheerenden Anschlag auf die Pyramiden von Gizeh. Dabei entwendet er außerdem den Sarkophag der ägyptischen Pharaonin Kleopatra und entführt die Archäologin Dr. Ana Castillo. Um den Bösewicht zu stoppen, schließen sich Ex-FBI-Agent und Antiquitätenexperte Danny McNamara und die Kunstdiebin Lexi Vaziri zusammen. Die gefährliche Mission führt das ungleiche Paar daraufhin um die ganze Welt.

Unterdessen gibt es demnächst auch ein Wiedersehen mit "The Orville". ProSieben Maxx wird die zweite Staffel der Serie noch einmal ab dem 10. Februar wiederholen. Jeweils montags um 20:15 Uhr gibt es Doppelfolgen zu sehen. Bislang laufen dort noch Erstausstrahlungen von "Supernatural", das mit Wiederholungen um 22:10 Uhr jedoch im Programm bleibt. Am späten Montagabend setzt der Männersender zudem wie gehabt auf "Akte X".

