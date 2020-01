Sat.1 lädt ab Februar wieder zum "großen Promibacken"

© Sat.1/Claudius Pflug

Im Februar startet in Sat.1 die neue Staffel von "Das große Promibacken", am Sendeplatz ändert sich nach zuletzt zwei recht erfolgreichen Durchläufen nichts. Die prominenten Teilnehmer stehen schon fest.



23.01.2020 - 13:40 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2020 - 13:40 Uhr

Sat.1 hat verraten, wann die neue Staffel von "Das große Promibacken" startet. Die Backshow mit Moderatorin Enie van de Meiklokjes meldet sich am 12. Februar zurück und ist dann immer mittwochs zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. In dem Format treten acht prominente Hobbybäcker gegeneinander an und zeigen, was sie in Sachen Backen drauf haben. Als Jury-Mitglieder sind Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs mit dabei

Das Teilnehmerfeld steht übrigens auch schon fest. Die prominenten Bäcker sind Rebecca Mir, Massimo Sinato, Kevin Kuske, Raphael Vogt, Angelina Heger, Ross Antony, Stefanie Hertel und Ulla Kock am Brink. Am Ende winken dem erfolgreichsten Promi-Bäcker ein goldener Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Sat.1 zeigt "Das große Promibacken" nun schon seit 2017. Und während die erste Staffel mit 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch kein großer Erfolg war, sah es in den beiden zurückliegenden Jahren mit 10,6 und 9,5 Prozent schon besser aus. Im vergangenen Jahr kamen die sechs gezeigten Ausgaben auf durchschnittlich 1,73 Millionen Zuschauer.

