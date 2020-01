Termin für die Screenforce Days 2020 steht fest

© Screenforce

Anfang Juni finden die Screenforce Days in Köln statt, Geschäftsführer Martin Krapf hat nun erläutert, worum es bei dem Event gehen soll. Weil kurz nach den Screenforce Days der Deutsche Fernsehpreis stattfindet, ist Köln dann eine Woche lang Mittelpunkt der Branche.



23.01.2020 - 14:57 Uhr von Timo Niemeier 23.01.2020 - 14:57 Uhr

Köln wird im Juni für eine Woche lang der Mittelpunkt der deutschen Fernsehbranche. Am 3. und 4. Juni finden zunächst die Screenforce Days in den MMC Studios statt. Im Mittelpunkt stehen dann wieder die Screenings der Vermarkter, wobei Sky Media in diesem Jahr nicht mehr mit einer eigenen Programmvorstellung dabei sein wird (DWDL.de berichtete). Darüber hinaus stehen auch wieder Talkrunden und Fachvorträge auf dem Programm.

Das Motto der diesjährigen Screenforce Days lautet "Broadcast, Streaming, Multichannel: What´s next?". Screenforce-Geschäftsführer Martin Krapf erklärt dazu: "Mit dem Motto wollen wir unterstreichen, dass es in diesem Jahr mehr denn je darum geht, neben der ganzen Vielfalt unserer Programme und Inhalte auch die Vielfalt der Verbreitungswege und Nutzungsformen zu präsentieren – von Broadcast über Streaming und Mediatheken bis zu Social Media und allen anderen digitalen Touchpoints. Wir müssen mit unseren Inhalten überall da sein, wo unsere Zielgruppen sind."

Doch die Screenforce Days sind Anfang Juni nicht die einzige Veranstaltung, die TV-Macher nach Köln locken wird. Am 6. Juni wird nämlich auch der Deutsche Fernsehpreis - ebenfalls im Coloneum - verliehen. Für die diesjährige Verleihung ist ein großer Neustart angekündigt. So wird der Fernsehpreis erstmals wieder seit Jahren als große Live-Show am Samstagabend über die Bühne gehen und bei RTL ausgestrahlt. Neu ist auch die Produktionsfirma: Riverside Entertainment, eine Tochter von Studio Hamburg, übernimmt die Produktion von Kimmig Entertainment. Darüber hinaus soll erstmals auch das "beste Streaming-Programm" gesucht werden.

"Es gibt ein gemeinsames Interesse der ganzen Branche, dass wir uns hinsichtlich der Anerkennungskultur für Spitzenleistungen im deutschen Fernsehen nochmal deutlich steigern", sagte Wolf Bauer, Jury-Präsident des Deutschen Fernsehpreises, im vergangenen Jahr im DWDL.de-Interview. Und weiter: "Die Zuschauer geben uns jeden Tag vier Stunden ihrer Aufmerksamkeit und damit die Legitimation unserer Arbeit. Sie sind die wichtigsten Juroren, möchte ich sagen. Zumindest entscheidet das Publikum noch vor jeder Jury darüber, ob ein Programm ankommt oder nicht. Nie wurde so viel über ein immer vielfältiger werdendes Angebot an Fernsehen im weitesten Sinne gesprochen, egal ob über die großen fiktionalen Erzählungen, Unterhaltungsformate oder relevanten Informationssendungen und da wollen wir die Debatte des Publikums mit einer großen live übertragenen Verleihung spiegeln."

Teilen