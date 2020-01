"Temptation Island" geht auf neuem Sendeplatz weiter

© TVNOW

Ab Februar versucht TV Now erneut Paare in Versuchung zu führen. Die zweite Staffel der Realityshow ist außerdem wieder bei RTL zu sehen, allerdings hat sich der Kölner Privatsender für einen neuen Sendeplatz entschieden.



23.01.2020 - 15:17 Uhr von Alexander Krei 23.01.2020 - 15:17 Uhr

In wenigen Wochen geht "Temptation Island" in die zweite Staffel: Der Streamingdienst TV Now zeigt die zehn neuen Folgen der "Versuchung im Paradies" ab dem 18. Februar jeweils dienstags. RTL zieht zwei Wochen später nach und zeigt die Realityshow ab dem 3. März ebenfalls wöchentlich dienstags um 23:00 Uhr. Damit wechselt das Format den Sendeplatz: Im vorigen Jahr hatte RTL den Auftakt noch mittwochs zur besten Sendezeit und die übrigen Folgen am späten Sonntagabend gezeigt.





Gedreht wurde die zweite Staffel von "Temptation Island" auf Bali, die Moderation übernimmt erneut Angela Finger-Erben. In der Show wollen Paare ihre Liebe zueinander testen - getrennt voneinander, in zwei Luxusvillen. Insgesamt 24 Singles des jeweils anderen Geschlechts warten darauf, die vergebenen Männer und Frauen zu treffen und möglicherweise zu verführen.

Die zweite Staffel wartet allerdings mit einigen Neuerungen auf. So gibt es fortan einen Blick durchs Schlüsselloch, sodass Singles und Vergebene gleichermaßen sehen können, was in der anderen Villa passiert. Dazu werden ausgewählte Momente unregelmäßig auf Bildschirmen in der jeweils anderen Villa eingespielt. Ebenfalls neu: Wenn die Kandidaten sich im Verlauf der Staffel bereits näher kennengelernt haben, winkt eine Übernachtung zu zweit in einem Hotel.

Aus Quotensicht war die erste Staffel für RTL im vorigen Jahr ein solider Erfolg. Trotz der unregelmäßigen Sendeplatz verzeichnete die Show durchschnittlich fast 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Wie viele Fans "Temptation Island" bei TV Now hatte, ist nicht bekannt - allerdings scheinen die Zahlen gut genug gewesen zu sein, um bei Banijay Productions eine Fortsetzung zu bestellen.

