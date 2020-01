SWR findet Sendeplatz für Kochshow mit Thomas Anders

© SWR

Dass der SWR an einer Kochshow mit Thomas Anders arbeitet, war schon bekannt. Nun hat der Sender auch einen Ausstrahlungstermin gefunden: Anfang März geht es los, "Koch mal Anders" ist dann zwei Wochen lang werktags zu sehen.



23.01.2020 - 16:35 Uhr von Timo Niemeier

Schon im Dezember haben wir darüber berichtet, dass Thomas Anders bald eine werktägliche Kochshow im SWR präsentiert. Nun gibt es auch einen Ausstrahlungstermin für das Format mit dem Namen "Koch mal Anders". Die Sendung ist ab dem 2. März immer werktags ab 13:45 Uhr zu sehen. Zehn Folgen des neuen Formats hat man zunächst produzieren lassen.

Thomas Anders wandelt in seinem neuen Format auf den Spuren von Alfred Biolek. Ähnlich wie damals in "alfredissimo" begrüßt Anders in jeder Ausgabe einen prominenten Gast. Gekocht werden die Lieblingsrezepte des Gastes und des Gastgebers. Als Gäste angekündigt sind unter anderem Moderatorin Isabel Varell, Comedian Matze Knop, Ex-Boxerin Regina Halmich, Harald-Schmidt-Sidekick Manuel Andrack, Sängerin Francine Jordi oder auch Ex-Gewichtheber Matthias Steiner, Komikerin Meltem Kaptan, Schlagersänger Maximilian Arland, Parodist Jörg Knör und Wettermoderatorin Claudia Kleinert.

