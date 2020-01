Was ist ein Mensch wert: Sat.1 trommelt für "Big Brother"

© Sat.1

Etwas mehr als zwei Wochen vor dem Comeback von "Big Brother" ist bei Sat.1 die Marketing-Kampagne zur Realityshow angelaufen. Der Sender stellt darin die Frage nach dem Wert eines Menschen im Social-Media-Zeitalter. Ein erster Eindruck...



26.01.2020 - 08:00 Uhr von Alexander Krei 26.01.2020 - 08:00 Uhr

"Was ein Mensch wert ist, bestimmst Du": Unter diesem Motto hat Sat.1 am Wochenende die Marketing-Kampagne zur bevorstehenden Rückkehr von "Big Brother" an den Start gebracht. 20 Jahre nach der ersten Staffel wirft der Sender die Frage nach dem Wert eines Menschen in Zeiten von sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder TikTok auf.

Nachdem inzwischen erste Trailer im Fernsehen, online und auf den Social-Media-Kanälen von Sat.1 angelaufen sind, soll sich die Kampagne in den kommenden Wochen mit Anzeigenmotiven, Riesenpostern und Plakaten weiter entfalten. Daran enthalten sind Sätze wie "Jeder Mensch ist etwas wert. Entscheide Du, wie viel." oder "Neu im Programm: Menschen bewerten."

Kampage zu Big Brother 2020 (1 Videos) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dazu kommt ein Paket an Online- und Social-Elementen, Digital-out-of-Home-Medien sowie Rundfunk-Spots. Die Kampage soll suggerieren, dass "Big Brother" in der Jubiläumsstaffel einen Teil seiner Macht an die Zuschauer abgeben wird. Den sogenannten "Signature-Sound" zur neuen Staffel und der Kampagne von "Big Brother" steuert indes die Münchner Band Cosby mit dem Song "Follow The Leader" bei.

Die Hoffnungen auf "Big Brother" sind immens: Dringender denn je benötigt Sat.1 für den Vorabend ein erfolgreiches Format. Die Tageszusammenfassungen laufen jeweils montags bis freitags um 19:00 Uhr, die Live-Shows gibt es am Montagabend um 20:15 Uhr zu sehen. Der Einzug der Kandidaten erfolgt am 10. Februar.

