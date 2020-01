ZDFneo zeigt britische Dramaserie "The Bay" in einer Nacht

© ITV

Anfang Dezember ist "The Bay" in Deutschland erstmals im Pay-TV bei Sat.1 Emotions gelaufen. Nun folgt die Free-TV-Premiere bei ZDFneo. Für Mitte März plant der Spartensender dafür einen Abend, an dem gebinged werden kann.



28.01.2020 - 15:38 Uhr von Kevin Hennings 28.01.2020 - 15:38 Uhr

Am Freitag, den 13. März wird von 22 Uhr bis 02:50 Uhr morgens nichts anderes als "The Bay" bei ZDFneo zu sehen sein. Die erste Staffel des britischen Crime-Drama wird an diesem Abend mit seinen kompletten sechs Folgen ausgestrahlt. Erst Anfang Dezember feierte die ITV-Produktion Deutschlandpremiere bei Sat.1 Emotions.

Darum geht es: Detective Sergeant Lisa Armstrong (Morven Christie, "The A Word") wird in das kleine Küstenstädtchen Morecambe Bay berufen, um dort einen Vermisstenfall zu untersuchen. Mit professioneller Distanz ermittelt sie in einem tragischen Fall, der ihr in gleicher Art schon so oft vorgekommen ist: Kinder werden vermisst. Doch in diesem Fall scheint etwas nicht ganz zu stimmen. Als Armstrong entdeckt, dass sie eine persönliche Verbindung zu der betroffenen Familie hat, stehen ihre Integrität und ihre ganze Untersuchung auf dem Spiel.

Ihre Lage ist vor allem deshalb nicht einfach, weil sie mit Sean (Jonas Armstrong, "Edge of Tomorrow"), dem Vater der verschwundenen Zwillinge, am Abend zuvor einen One-Night-Stand hatte. Beide schweigen - doch nun hat Sean kein handfestes Alibi mehr. Am nächsten Morgen findet man die Leiche eines Jugendlichen am Pier. Durch ein Überwachungsvideo vom Jugendclub, in dem sich Sean und Lisa kennengelernt haben, rückt zudem ein anderer, polizeibekannter Verdächtiger, in den Fokus: Nick Mooney (Matthew McNulty, "The Terror"), der sich vor dem Club mit dem getöteten Dylan gestritten hat und vor der Polizei flieht. Im Verhör verhält sich Nick extrem nervös.

Produziert wurde "The Bay" von ITV in Zusammenarbeit mit Tall Story Pictures. Erdachte wurde die Geschichte von dem US-amerikanischen Terror-Experten Richard Clarke und dem britischen Autoren Daragh Carville ("Doctor Who"). Eine zweite Staffel wurde bereits bestellt.

