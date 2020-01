Das Erste mit "Tagesthemen extra" zu Coronavirus

© NDR

Die ARD hat etwas überraschend für den Mittwochabend nach dem Spielfilm eine Sonderausgabe der "Tagesthemen" angekündigt, die sich allein mit der Ausbreitung des Coronavirus beschäftigen soll.



Die Berichterstattung über den neuartigen Coronavirus, von dem es bislang vier bestätigte Fälle in Deutschland gibt, erscheint aktuell etwas alarmistisch. Doch auch die ARD sieht sich nun bemüßigt, zusätzlich am Mittwoch noch eine Extra-Ausgabe der "Tagesthemen" einzuschieben. Direkt im Anschluss an den Film "Nur eine Frau" um 21:45 Uhr meldet sich Pinar Atalay mit einer zehnminütigen Special, in dem es nur um die Ausbreitung des Virus gehen soll. Damit tritt man dann also direkt gegen das "heute-journal" im ZDF an.

Die nachfolgenden Sendungen im Ersten verschieben sich somit um 10 Minuten - "Plusminus" beginnt also um 21:55 Uhr, die normale Ausgabe der "Tagesthemen", in der das Coronavirus ja erneut Thema sein wird, steht um 22:25 Uhr auf dem Programm, Sandra Maischbergers Talk beginnt um 22:55 Uhr.

